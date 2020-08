Salvini e accuse Lovecchio, Confindustria Foggia “Incontreremo tutti”

Foggia, 19 agosto 2020. In riferimento ad articoli di stampa riportanti commenti sull’incontro degli industriali di Capitanata con il Sen. Matteo Salvini, che si terrà domenica 23/8 p.v. alle ore 11 nella sede di Confindustria Foggia, in una nota stampa serale è stato precisato che “L’iniziativa, organizzata su specifica richiesta dello staff del Sen. Salvini, rientra nell’ambito degli incontri politici che tradizionalmente Confindustria Foggia organizza in occasione di importanti tornate elettorali, per uno scambio di opinioni tra esponenti politici e sistema imprenditoriale su tematiche economiche di carattere locale, regionale o nazionale. In tale contesto, ad esempio, nelle prossime settimane Confindustria Foggia incontrerà i candidati alla Presidenza della Regione Puglia. Tali iniziative sono infatti aperte a tutte le forze politiche più rappresentative, sia di maggioranza che di opposizione, a seguito, si ribadisce, di specifiche richieste alle quali segue, nella totale autonomia di Confindustria Foggia, l’organizzazione degli incontri. Interpretazioni diverse e di discutibile stile sono pertanto destituite di ogni fondamento e costituiscono solo motivi di polemica elettorale alla quale Confindustria Foggia non intende partecipare, né intende in alcun modo esser coinvolta”.