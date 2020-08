San Giovanni Rotondo “Ad oggi, 3 positivi Covid. 20 in quarantena”

San Giovanni Rotondo, 19 agosto 2020. “Cari concittadini, questo è l’ultimo aggiornamento ricevuto dalla Prefettura di Foggia. Aggiungo a quello che vedete in grafica che l’età media delle persone colpite dal virus si è notevolmente abbassata, quindi rinnovo ancora una volta l’invito ai giovani ad agire responsabilmente, indossando le mascherine, mantenendo le dovute distanze gli uni dagli altri e igienizzando le mani ogni qualvolta sia possibile. Non c’è altro modo di tutelarsi dal virus se non rispettando tutte le misure di sicurezza in vigore!”. Lo riporta sui social il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti.