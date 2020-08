San Giovanni, ultimati lavori in località “ex casino dei guardiaboschi”

I lavori hanno previsto il restauro di due aree di sosta, che erano ridotte in uno stato del tutto inservibile, delle quali una riservata ai diversamente abili, nonché realizzati una serie di interventi nell’ambito dell’ex casino dei guardiaboschi oggi sede del gruppo Scout-Agesci di San Giovanni Rotondo. In particolare sono state realizzate o riparate passerelle e staccionate in legno, muri a secco e panche e tavoli, messi in opera cestini portarifiuti e griglie portabiciclette nonché una palestra esagonale per ragazzi/bambini. Particolare cura è stata riservata alla segnaletica direzionale e tematica, poiché questo luogo è diventato ormai uno dei principali punti di partenza per le escursioni nella rete sentieristica di Monte Calvo e Monte Calvello.