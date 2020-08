San Severo. Terribile incidente sulla SS16 Adriatica, morto motociclista

Bari, 19 agosto 2020. La statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico, al km 659,100, in entrambe le direzioni, in località San Severo (svincolo per Rignano Garganico) in provincia di Foggia, a seguito di un incidente. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un motociclista, che, nell’impatto, ha perso la vita. Al momento il traffico viene deviato, per i veicoli diretti a sud al km 653,400 e al km 661,000 per quelli diretti a nord.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 ed i Carabinieri per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.