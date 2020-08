Sorpresi a fare sesso in auto, arriva la polizia locale: non si fermano

(ILMESSAGGERO.IT) – Ammonta a 20 mila euro totali la sanzione comminata a una coppia di 50enni sorpresi dalla polizia locale di Lignano Sabbiadoro (Udine) mentre consumavano un rapporto sessuale in auto. Alla coppia, residente nel comune friulano, è stata elevata una multa da 10mila euro ciascuno per atti osceni in luogo pubblico come riporta il Messaggero Veneto. Il fatto risale ai giorni scorsi.

La coppia sarebbe stata notata a bordo dell’auto durante un controllo da parte dei vigili a un centro di conferimento rifiuti. Avvicinatosi, un agente avrebbe invitato la coppia a ricomporsi. I due però non avrebbero interrotto le effusioni fino all’intervento di più agenti. (ilmessaggero.it)