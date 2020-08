Trinitapoli, marito tradito prende a morsi l’amante della moglie

Trinitapoli, 19 agosto 2020. Rissa in un appartamento a Trinitapoli, con il marito di una donna che ha preso a morsi un coetaneo presunto amante di sua moglie. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Ferito al lobo dell’orecchio destro un uomo di 45 anni. Solo l’intervento dei carabinieri ha posto fine alla rissa tra i due uomini.

Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno “il marito della donna si sarebbe insospettito dai continui messaggi e dalle telefonate che la consorte riceveva tanto da toglierle il cellulare. Quando l’amante si è presentato a casa della donna per capire il perché non gli rispondesse più, al suo posto si sarebbe presentato il marito con il quale avrebbe avuto inizio la lite finita poi a morsi“.