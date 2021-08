L’ex calciatore Mauro Camoranesi in vacanza a Peschici

Peschici, 19/08/2021 – (retegargano) Peschici piace sempre di più ai personaggi del mondo dello sport. Non certo per le iniziative che si organizzano, ma per la bellezza paesaggistica che la gemma del Gargano offre in tutti i periodi dell’anno. La cittadina garganica negli ultimi anni ha ospitato campioni del calcio, del basket, del nuoto. Da Montella a Totti, da Di Francesco a Federica Pellegrini. Oggi tra le suggestive vie del centro storico, il campione del mondo della Nazionale italiana di calcio di Marcello Lippi nel 2006, Mauro Camoranesi, a cena in uno dei ristoranti del borgo tra selfie e risate. (retegargano)