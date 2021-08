Manfredonia, le grotte del neolitico ospitano una discarica a cielo aperto

Manfredonia (Foggia), 19/08/202 – La località Lama Scaloria, nota nel mondo per la presenza di grotte del neolitico famose per il culto delle acque, dalla introduzione della raccolta differenziata sono purtroppo divenute, a causa di autentici “criminali” ambientali, una discarica a cielo aperto.

A percorrere la strada retrostante le mura di cinta di quello che avrebbe dovuto essere il nuovo stadio, si resta letteralmente sgomenti. Migliaia di buste di immondizia di organico putride, tra le quali si annidano grossi ratti, veicolo di malattie pericolose per la salubrità pubblica. Il responsabile di tutto ciò è il peggiore degli “animali” comparsi su questo pianeta, colui che in modo autoreferenziale si è definito “homo sapiens”.

Come è possibile rendersi responsabili di questi crimini ambientali, perché tali sono visto le conseguenze patite dal nostro ambiente e conseguente da noi che lo abitiamo? Spero che oltre alla foto trappole, evidentemente, poco utilizzate, vengano presto installate delle telecamere per monitorare lo stato dei luoghi ed immortalare, semmai esponendolo alla gogna mediatica, tutti i criminali che ogni giorno impunemente abbandonano i rifiuti in quella zona,pur sapendo che l Ase è aperta per ricevere ogni genere di rifiuto.