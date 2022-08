Bruciata passerella per disabili: “Limite maggiore a Manfredonia è culturale”

Oggi, però, ancora una volta siamo costretti a constatare che il LIMITE maggiore a Manfredonia, per l’inclusione delle persone con disabilità, è CULTURALE. Abbiamo scoperto che qualche incivile ha pensato bene di utilizzare le doghe in legno della passerella per accendere un falò. Che dire… Sono anche un’insegnante, per cui non mi venite a dire che la scuola deve educare, perché la scuola fa già tanto, è già inclusiva, almeno nella realtà scolastica che conosco.

La cultura e l’educazione, il rispetto per il bene pubblico devono venire innanzitutto dalla famiglia, devono partire dall’esempio dei genitori, per poi essere consolidati dalle varie agenzie educative del territorio. Concludo, perché è tardi e sono stanca, invitando chi magari ha assistito all’accaduto a non essere omertoso e a segnalare i responsabili alle Forze dell’Ordine”.