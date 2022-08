Carmela, giovane ventenne fuorisede di Zapponeta: “La Puglia è casa”

Roma, 19 agosto 2022, (Inchiostrodipuglia) – Si riporta di seguito la storia di Carmela, una giovane ventenne studente fuorisede, originaria di Zapponeta, che vive a Roma. Una ragazza innamorata della sua terra, del sole della Puglia, un bellissimo episodio riportato da ‘Inchiostrodipuglia’:

Ciao inchiostrodipuglia,

Sono Carmela, una ragazza di vent’anni, di Zapponeta (FG).

Vivo a Roma per studiare, dove a marzo scorso mi è stato diagnosticato un linfoma e dove ho dovuto iniziare la chemioterapia.

Oggi il quinto ciclo di sei complessivi.

E proprio oggi, mentre facevo terapia, vedo entrare un signore. Un compagno di disavventura. Che inizia a parlarmi, con tono simpatico e scherzoso. Come si dice? Il sangue è quello.

L’ho capito subito che aveva un qualcosa di familiare, così gli ho chiesto se fosse di Roma; al suo “no” il mio cuore, prima delle mie labbra, ha sorriso e allora ho chiesto: ”di dov’è?”. mi ha risposto: ”Sono di Barletta”.

Anche se Roma è piena di Pugliesi, in quasi un anno che mi sono trasferita qui non mi era mai capitato di sentirmi così a mio agio, di sentirmi così a casa.

Questo signore conosceva persino il mio piccolo paesino, ci veniva a mare da giovane. Così abbiamo passato il resto del tempo a parlare del mare, della nostra terra, del cibo e delle nostre vite.

E alla mia domanda: ”Le manca la Puglia?” ci siamo guardati e mi ha risposto: ”Beh, è casa.”.

Io avevo finito da mezz’ora ma sono rimasta volentieri a parlare con lui, e quando stavo per andarmene via mi ha detto: ”In bocca al lupo signorina, sei giovane e ti meriti di guarire più di me. Vai in Puglia, che l’aria di mare fa bene al corpo e al cuore.”

Giornata strana oggi. Abbiamo passato circa due ore a immaginare il blu della nostra Puglia e il sole che ci riscalda.

È stato uno dei momenti che più mi porterò nel cuore di questa esperienza. Quando scenderò giù a casa correrò a guardare il mare.

Ho scelto di condividere questo momento con voi, perché le cose belle vanno condivise. E perché è curioso come basti un accento pugliese e il cuore torna a casa.

La spiaggia con il sole caldo, la brezza marina e il mare difronte ci ricordano che questa vita in tutte le sue sfaccettature è meravigliosa. E che le piccole cose, come questo incontro, sono le sorprese inaspettate in un giorno buio.

Meh, mo vado a mangiare i taralli che mi sono salita apposta apposta.

Un saluto a tutti, e viva la vita.

Allego la foto di un’ alba vista dalla mia Zapponeta.

Carmela. (Inchiostrodipuglia)