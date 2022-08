“Foggia una terra invisibile”, Tutolo annuncia lo sciopero della fame

FOGGIA, 19/08/2022 – Tutolo colpisce ancora. L’ex sindaco di Lucera che si era incatenato davanti ai cancelli del Castello per ottenere un finanziamento atteso anni, ora da consigliere regionale annuncia uno sciopero della fame e accampamento a Bari che partirà il 22 agosto dalle ore 11 davanti alla sede del Consiglio regionale in via Gentile 52.

Le ragioni? Le spiega lui stesso: «Chi si ricorda della Provincia di Foggia? Con la campagna elettorale alle porte, i problemi della Capitanata possono attendere. Eppure, siamo all’ottavo omicidio dall’inizio dell’anno, ben quattro tra luglio e agosto. Le pagine di cronaca nera dei giornali continuano a riempirsi di delitti a sfondo mafioso e le nostre strade del sangue delle vittime degli incidenti automobilistici» evidenzia il consigliere regionale del gruppo Misto.

«I cittadini della Capitanata hanno bisogno che la loro situazione arrivi a Roma in maniera dirompente, perché si è capito che lì ci si è abituati anche a leggere di proiettili vaganti che colpiscono bambini innocenti, figurarsi se interessa adoperarsi per incentivare lo sviluppo agricolo, industriale, economico, turistico, culturale, occupazionale e infrastrutturale di una Provincia invisibile» sottolinea Tutolo, il quale spiega: «Ho chiesto un Consiglio regionale monotematico per discutere tutti insieme, alla presenza dei deputati pugliesi e dei sindaci di Capitanata, del futuro di questa terra bellissima. Voglio capire quali idee e strategie si pensa di porre in essere per favorire un reale sviluppo della provincia di Foggia nei vari settori». (gazzettamezzogiorno)