Giovani Comunisti Manfredonia: “Abbiamo raccolto tante firme”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/08/2022 – “La raccolta firme a Manfredonia è terminata. Abbiamo raccolto tante firme, abbiamo assaporato (dopo due anni di stop forzato) il piacere di stare in piazza tra la nostra gente.

Sono accorse tante persone, anche e soprattutto tanti giovani, non solo per firmare ma anche soltanto per sostenerci con qualche parola di incoraggiamento. Grazie per il sostegno. La bella politica è anche questa! Ora abbiamo una campagna elettorale da affrontare, ci concentreremo come sempre sui bisogni veri della popolazione. Per la pace, per l’ambiente, per la giustizia sociale. Per una nuova Italia”.