Le spiagge negate sul Gargano: inchiesta de L’Espresso

FOGGIA, 19/08/2022 – Sono tante le segnalazioni ricevute da L’Espresso sulle spiagge negate. Il diritto di accesso al mare viene quotidianamente violato a causa di abusivismo, speculazione edilizia, stabilimenti balneari che bloccano l’ingresso ai passanti, senza averne l’autorità.

Fonte: ignastour

Tra le regioni peggiori d’Italia, c’è la Puglia: regina delle vacanze degli italiani per l’estate del 2022 per un’indagine di Confcommercio con Swg, è anche quella in cui è più difficile andare al mare senza essere obbligati a affittare ombrellone e lettini o a pagare un ticket d’ingresso, secondo le testimonianze dei lettori che stiamo raccogliendo. «Negli ultimi trent’anni, Ostuni è stata vittima dell’abusivismo più becero con conseguenze tristissime per un litorale ormai famoso in tutto il mondo», scrive una lettrice. «Sono andata in Puglia con un’amica di Foggia e mi ha spiegato come molte spiagge siano state privatizzate negli ultimi due decenni e come i proprietari dei residence ne impediscano l’accesso a turisti e abitanti della zona.

Ne ricordo in particolare due: la Baia di Campi e quella dei Faraglioni, entrambe nel Gargano», aggiunge un’altra. «Una delle spiagge che non ti da assolutamente accesso al mare, a meno che tu non prenda l’ombrellone è Baia dei Mergoli. Sembra che qui ce ne siano tantissime così perché hanno costruito tutta la parte sopra il litorale e, quindi, non si riesce a arrivare al mare. Il proprietario di uno stabilimento ci ha bloccati all’ingresso e detto che avremmo dovuto compare un biglietto indispensabile per entrare in spiaggia, che era solo attrezzata. Ce ne siamo andati».