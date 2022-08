“Manfredonia meta magica per vacanze spendendo pochissimo”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/08/2022 – (proiezionidiborsa) Abbiamo superato la giornata di Ferragosto, la festa simbolo dell’estate. Per molti inizia il periodo dei rientri e della ripresa della routine quotidiana. Per altri, invece, è il momento di pensare alle vacanze.

Settembre è il mese ideale per un viaggio, per molti motivi. Il primo sono i prezzi, decisamente più bassi rispetto a quelli di luglio e agosto. Il secondo è la pace, garantita dalla presenza di un minor numero di turisti stranieri e non. E se abbiamo deciso di puntare sui viaggi intelligenti, ecco 5 mete magiche per la vacanza a settembre al mare nel nostro splendido Paese. Prepariamo le valigie e salviamo il portafogli perché spenderemo davvero pochissimo.