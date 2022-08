Meteo Puglia: ciclone in azione al Nord, acquazzoni sul Gargano

FOGGIA, 19/08/2022 – (ilmeteo) Nubifragi, grandine, venti da uragano, fulmini, caldo fino a 44°C, mareggiate, tornado: manca solo la neve! Un bollettino meteo pazzesco quello di questi giorni, che ci ricorda come il cambiamento climatico sia già una realtà.

Fonte: ilmessaggero

Le temperature troppo alte della Pazza Estate 2022 hanno causato questo disastroso scenario: ecco l’ennesima ondata di calore, il mare italiano bollente fino a 30°C, le supercelle temporalesche ed i venti impetuosi come nelle zone tropicali, nelle aree colpite dagli uragani. E anche l’Italia piange le proprie vittime a causa dell’energia dei rovesci: il vento di downburst, associato proprio ai temporali più intensi, ha raggiunto anche i 150 km/h in Toscana e altre zone del Centro-Nord, numerosi anche gli alberi sradicati ed i tetti divelti.

E’ allarme: il clima italiano si sta lentamente tropicalizzando, come ampiamente previsto dalle ricerche degli ultimi decenni. Gradualmente le temperature saliranno ancora a causa dell’inquinamento antropico, il mare si scalderà oltre i 30°C, le piogge saranno meno frequenti e sempre più violente: come ai Tropici, l’Italia avrà una stagione delle piogge alternata a quella secca? Saremo governati da piogge monsoniche? Gli uragani diventeranno la norma anche nel Mediterraneo? Non siamo ancora arrivati a tal punto ma gli episodi meteo delle ultime 24 ore lanciano un altro campanello di allarme.

Confermiamo l’attenzione per i fenomeni intensi ancora per tutta la giornata di oggi al Centro-Nord: si prevedono temporali molto forti a causa dell’energia in gioco! Il mare caldo, innescato dall’arrivo di aria fredda in quota, rilascerà tantissimo vapore ed energia che alimenterà i temporali. I temporali, scaricandosi anche sulla terraferma, provocheranno raffiche impetuose, chiamate downburst, e si chiuderà drammaticamente il lungo cerchio del clima impazzito: mare caldo, energia potenziale, temporali violenti, venti impetuosi temporaleschi. E tutto nasce dalle elevate temperature degli ultimi 3 mesi e quindi anche dal riscaldamento globale!

Questo ‘Ciclone atlantico nel Cuore dell’Estate’ sarà ricordato per i danni e per la violenza, ma anche per le temperature eccezionali al Sud dove ancora oggi toccheremo 41-42°C all’ombra in Calabria e Sicilia. Miglioramento all’orizzonte: nel weekend è attesa la fine di questa fase simil-tropicale, il ciclone sull’Italia centro-settentrionale si sposterà verso i Balcani con deboli correnti instabili verso il Sud. Al Centro-Nord passeremo dal maltempo autunnale a condizioni soleggiate con temperature accettabili ma, come detto, prudenza nelle prossime ore!

NEL DETTAGLIO



Venerdì 19. Al Nord: ancora maltempo. Al Centro: temporali sparsi anche intensi. Al Sud: locali acquazzoni sul Gargano e in Campania.



Sabato 20. Al Nord: bel tempo salvo locali addensamenti sul Nord-Est. Al Centro: bel tempo. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.



Domenica 21. Al Nord: bel tempo. Al Centro: bel tempo salvo nubi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.



Tendenza. Da lunedì rimonta dell’anticiclone al Centro-Nord, frequenti temporali pomeridiani al Sud. (ilmeteo)