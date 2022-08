Proteggiti sul web: l’importanza della cybersecurity e delle VPN

I tempi cambiano e anche le modalità attraverso cui essere attaccati tramite il web si complicano, diventano più moderne, più aggressive nei confronti degli utenti che ogni giorno navigano online. Visitare siti web quotidianamente è qualcosa che oggigiorno consideriamo come completamente scontata. Come può una VPN aiutare in ciò?

Ci basta semplicemente essere in possesso di uno smartphone, di un computer oppure di tablet e di una connessione ad internet per accedere a miliardi di siti web che contengono ciascuno milioni di contenuti. Ma siamo certi che ognuno di questi sia realmente sicuro? Nelle righe che stai per leggere andremo a trattare di due argomenti che potrebbero darti una mano a garantirti un certo grado di sicurezza mentre stai navigando online.

Abbiamo deciso di parlarti di cybersecurity e di VPN nel mondo che riteniamo più idoneo. Vediamo di cosa si tratta e come possono proteggerti quando stai navigando online.

Perché le VPN sono così importanti?

Per VPN si intendono degli strumenti che sono in grado di creare una connessione crittografata tra il tuo dispositivo che accede ad internet e la rete privata. Ciò significa che solamente i computer dotati di una certa chiave potranno accedere alle tue informazioni.

Si tratta di una soluzione a basso costo per proteggere i tuoi dati e che può essere usata ovunque tu sia, non solo tra le tue mura domestiche. Oltre a garantire una maggiore sicurezza, una VPN è in grado di consentirti di navigare online garantendo il tuo completo anonimato.

Infatti, le VPN offrono una prova gratuita che ti consente di comprendere come si possa navigare sul web senza che i siti web raccolgano e archivino dati su di te. Come detto, le reti VPN sono progettate per crittografare le informazioni prima che vengano comunicate ad una rete. Ciò rende più sicuri anche i tuoi acquisti online. In definitiva, attraverso l’utilizzo di una VPN il tuo IP viene mascherato e nascosto da potenziali ladri oppure malintenzionati del web come gli hacker.

Aumentano gli attacchi informatici alle aziende: come fare?

Devi sapere che sono le aziende ad essere gli obiettivi prediletti degli hacker. Oggigiorno, un numero impressionante di aziende è ancora completamente disorganizzato quando si tratta di protezione dei dati e di cybersecurity.

Le VPN sono un importante strumento di cybersecurity perché gli hacker possono vedere le informazioni di accesso dei tuoi dipendenti quando sono su una rete non protetta. Quando accedono ad un conto bancario, ad esempio, i malintenzionati potrebbero registrare le informazioni che vengono utilizzate per accedere al conto e prelevare il denaro con estrema semplicità. Le VPN sono anche delle valide soluzioni soprattutto tenendo conto che sempre più dipendenti lavorano da casa.

Vanno bene proprio tutte le VPN?

Quando si sceglie uno strumento di questo tipo è importante fare delle valutazioni fondamentali. Innanzitutto, devi sapere che le VPN rappresentano uno dei metodi migliori per poter collegarsi da remoto al proprio ufficio oppure per accedere a contenuti esclusivi su alcune piattaforme di streaming.

Tuttavia, non sempre sono degli strumenti efficaci. Infatti, il nostro consiglio è quello di evitare di rivolgersi a delle VPN gratuite ma prediligere quelle che offrono una prova gratuita e poi un piano a pagamento.

Ciò detto, le aziende che hanno poco budget a disposizione tendono a rivolgersi a servizi di VPN gratuiti. I servizi gratuiti, però, devono in qualche modo pagare i costi generali e i provider VPN gratuiti sono soliti vendere i dati degli utenti per scopi pubblicitari e commerciali.

Quindi, significa che i tuoi dati non sono realmente privati al 100% e la tua esperienza di navigazione sul web sarà comunque attaccata da decine di annunci pubblicitari sulla base dei tuoi interessi.

Le VPN a pagamento, invece, rappresentano la soluzione meno vulnerabile e più resistente contro gli attacchi degli hacker. Un servizio a pagamento è in grado di proteggere un volume maggiore dei tuoi dati e farti stare sicuro quando effettui pagamenti durante il tuo shopping online.

Inoltre, un servizio a pagamento probabilmente non avrà restrizioni sulla quantità di dati che puoi utilizzare. Un servizio gratuito di solito ha quote di dati che non puoi superare. È importante sottolineare che una VPN gratuita ha anche maggiori opportunità di fornire un servizio clienti eccelso in caso di problemi.

Operazioni più sicure con una VPN

La CyberSecurity è un aspetto importante per le aziende che vogliono mantenere sicuri i propri dati e quelli dei propri dipendenti. Per fare un passo in avanti verso la protezione dei dati, affidarsi ad una VPN a pagamento è sicuramente una buona idea. Quindi, compi il primo passo e inizia a rendere le tue operazioni online quanto più sicure possibili.