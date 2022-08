Puglia, donna al volante sbaglia manovra e finisce in mare

LECCE, 19/08/2022 – Attimi di panico a San Cataldo, vicino la darsena. Attorno alle 14.30 un’auto è finita in mare con all’interno una donna. Pare che la signora alla guida del mezzo abbia sbagliato manovra e sia finita con la vettura dritta nella darsena.

A salvarla alcuni bagnanti che si sono gettata in mare per soccorrerla, pochi istanti dopo sono intervenuti i soccorritori accompagnando la donna a riva. Le sue condizioni sono buone: se l’è cavata solo con un grande spavento. Sul posto il 118 che ha verificato le condizioni di salute della donna. Gli agenti della Municipale e i vigili del fuoco si sono occupati di mettere l’intera area in sicurezza e di estrarre il veicolo dall’acqua. (lagazzettadelmezzogiorno)