Ricoverato a Casa Sollievo 34enne massacrato di botte

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 19/08/2022 – (primonumero) Rischia di perdere un occhio il giovane selvaggiamente picchiato la notte tra mercoledì e giovedì lungo viale Regina Margherita a Guglionesi.

Durante un litigio violento un 34enne del posto è stato massacrato di botte da due ragazzi per motivi futili, riconducibili sembra a una battuta ironica. Dopo il primo soccorso al San Timoteo di Termoli, dove è stato accompagnato da un amico, è stato trasferito a San Giovanni Rotondo con un occhio gravemente compromesso a causa di un calcio in faccia. Il fattaccio è avvenuto attorno alle 4 di giovedì 18 agosto.

Un 34enne è stato pestato in maniera brutale con calci e pugni da due ragazzi più giovani, entrambi di Guglionesi come pure è di Guglionesi la vittima. Sembra che all’origine del diverbio ci sia stata una battuta interpretata come una offesa, chiaramente un pretesto per scaricare la rabbia potenziata dall’alcool e da mancanza di lucidità. (primonumero)