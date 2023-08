Follieri-Roma, si apre il dialogo con i Friedkin per la cessione del club

FOGGIA – Al netto delle smentite di rito, Follieri e Dan Friedkin hanno aperto un dialogo. Argomento: la Roma. O meglio, l’acquisto del club da parte dell’imprenditore foggiano che, come anticipato nei giorni scorsi, ha offerto 840 milioni di euro per le quote del pacchetto di AS Roma, e la cessione da parte dei Friedkin del club giallorosso.

Nella giornata di ieri, come anticipato da Romagiallorossa.it, Friedkin e Follieri sono entrambi a Ginevra dopo aver sostato per qualche ora a Montecarlo.

Infatti il 17 agosto l’imprenditore pugliese era all’Hotel Carlton come dimostravano alcune storie sul suo profilo Instagram e ieri pomeriggio, intorno alle 18.20, è atterrato da New York uno dei tre jet privati di proprietà dei Friedkin proprio in Costa Azzurra, per poi ripartire subito per Ginevra. Dove – secondo indiscrezioni raccolte da Romagiallorossa.it – c’è anche Follieri.