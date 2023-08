La rievocazione storica della Sciabica a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Alle ore 8,30 del mattino, dopo la edizione 2019 della sciabica, organizzata da Franco Rinaldi e Lello Castriotta, è tornata in auge la rievocazione storica della Sciabica. Trattasi di una antica tecnica di pesca praticata nel passato, soprattutto da chi non possedeva mezzi nautici per andar per mare.