La Top11 per la 1° giornata di Serie A: un centrocampo da scoprire

Dalla collaborazione tra Stato Quotidiano e Fantapazz nasce l’articolo sulla Top11, i migliori giocatori da schierare in serie A giornata per giornata.

In questa giornata abbiamo scelto un centrocampo fatto di 3 nuovi arrivi interessanti anche per il futuro.

La top11 per la 1° giornata: un centrocampo da scoprire

Meret: non si può che ripartire per questa prima partita di stagione. Meret contro il Frosinone metterà in mostra tutte le sue qualità in una partita che si preannuncia insidiosa, ma potrebbe portare il cleansheet a noi fantallenatori.

Martin: l’esterno del Genoa batte anche i calci piazzati in maniera perfetta. E’ il nostro nome di giornata.

Smalling: il centrale della Roma può sbloccare la situazione su palla inattiva.

Bellanova: è partito molto bene con Juric, anche se impreciso sotto porta. Migliorerà, intanto nel primo match incontra la sua ex squadra e, si sa, il gol dell’ex è sempre quotato.

Dimarco: ricomincerà la stagione così come l’ha terminata, cioè spingendo e con bonus ed assist.

Pulisic: vuol mettere in mostra da subito il suo talento. Già dalla prima partita proverà a fare la differenza.

Weah: porta con se un’ottima velocità, anche se impreciso sotto porta. Contro l’Udinese può spaccare la partita quando le squadre si allungheranno.

Kamada: arriva alla Lazio per prendere l’eredità di Milinkovic Savic. Lui il gol nelle gambe lo ha, vedremo cosa riuscirà a fare.

Osimhen: tenerlo fuori contro il Frosinone potrebbe essere un reato di lesa maestà.

Gudmundsson: è stato autore di un ottimo pre-campionato e può fare subito la differenza in favore dei suoi.

Lautaro Martinez: l’Inter si aggrappa a lui per cercare subito gol pesanti. Lautaro è chiamato a mautrare definitivamente.

Per altri consigli di giornata: https://www.instagram.com/p/CwGP2njrhUw/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Non dimenticare di partecipare alle Lega StatoQuotidiano.

Abbonati a StatoQuotidiano per la modica cifra di 2 euro (paypal: aelitafilm@gmail.com) e riceverai il link di ingresso nella Lega Privata STATO QUOTIDIANO

DOVE GIOCARE

SITO FANTAPAZZ: https://www.fantapazz.com/

App Ios: https://apps.apple.com/it/app/fantapazz-leghe-guida-asta/id901157238

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fantapazz.guidaastafantapazz2014_15&pli=1

App Huawei: https://appgallery.huawei.com/#/app/C106201153