Manfredonia, abusivi nella raccolta dei fondi per la Festa Patronale

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Si porta all’attenzione del gravissimo episodio scoperto. Un individuo non autorizzato sembra stia raccogliendo a nome del Comitato offerte per la realizzazione della Festa Patronale.

Si precisa che i soggetti autorizzati devono avere apposito cartellino di riconoscimento e devono rilasciare regolare ricevuta con timbro e firma del Presidente Francesco Brunetti o del Tesoriere Diomira La Torre. Inoltre è consentita la vendita di biglietti della lotteria autorizzati e numerati.

Altri soldi donati senza rilascio di regolare ricevuta non saranno destinati alla nostra Patrona, ma vanno solo rimpinguare il portafoglio dell’abusivo.

Intanto stiamo eseguendo ulteriori accertamenti ed il soggetto individuato non autorizzato è stato già convocato per chiedere ulteriori spiegazioni nel merito e diffidarlo a proseguire nella raccolta devozionale. Si chiede l’aiuto di tutti per respingere richieste che non serviranno alla realizzazione della Festa Patronale.

Il Comitato sta facendo sforzi titanici per permettere a tutti di poter godere dell’impegno dei singoli Sponsor e dei cittadini che hanno prestato e presteranno il loro contributo, riconoscendo nella Festa Patronale un momento di condivisione e di gioia per l’intera città.

Per tale ragione resta altissima l’attenzione per questo Comitato a queste fraudolente e malsane attività, che saranno stroncate per il bene della collettività intera.

Ringraziamo tutti per la collaborazione che mostrerete e segnalate eventuali anomali atteggiamenti che vi possano destar sospetto“. Lo riporta il Comitato Festa Patronale Manfredonia.