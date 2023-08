Mondo Gino Lisa: “I numeri dell’aeroporto di Foggia sono questi”

FOGGIA – “In questi giorni in molti si stanno improvvisando letteralmente a “dare i numeri”, anche a costo di sbagliare le operazioni aritmetiche, magari presi dalla foga di fornire la propria visione delle performance del Gino Lisa.

Noi però ci affidiamo ai dati ufficiali e allarghiamo l’orizzonte. L’ultima attività commerciale di volo stabile all’Aeroporto di Foggia fu quella del triennio 2009-2011 operata da Darwin Airline. Il terzo anno di esercizio, quello del 2011, registrò le migliori performance della storia dello scalo foggiano fino a quel momento, con picchi che superavano gli 8.000 passeggeri nel mese di agosto, ma anche la chiusura delle attività di volo nel successivo mese di novembre, per le motivazioni storiche che tutti conoscono.

Tra novembre 2011 e settembre 2022 non ci sono state attività commerciali di volo, ma si è scelto di fare un completo reset del mercato aereo foggiano. Un fattore da non sottovalutare, perché ripartire da zero rappresenta spesso più un deficit che altro, soprattutto in un contesto di concorrenza spietata. La compagnia svizzera operava mensilmente, con velivoli da 50 posti, molti più voli dell’attuale offerta della compagnia Lumiwings, che invece opera con aeromobili da 110 posti.

In questi due grafici abbiamo pertanto confrontato le migliori performance del 2011 con quelle del 2023. Da una lettura dei dati, si vede chiaramente come il numero di passeggeri mensili del 2023 stia crescendo in maniera stabile e duratura, convergendo con quelli del 2011 nei mesi estivi. In parole più semplici, in pochissimi mesi il Gino Lisa ha raggiunto già nel 2023 quanto invece aveva totalizzato nel 2011 solo dopo tre anni di esercizio. L’osservazione della curva di crescita fa ben sperare.

Ed il riempimento degli aeromobili (Load Factor)? In questo caso, il raffronto tra il 2011 ed il 2023 è ancora più evidente. Già da subito i velivoli Boeing 737-300 al Gino Lisa nel 2023 sono molto più “pieni” dei Saab2000 che volavano nel 2011. Se da una parte bisogna riconoscere che il precedente vettore operava molti più voli ogni mese, dall’altra i Saab2000 del vettore svizzero nel 2011 comportavano la vendita e il riempimento di 50 posti a volo, oggigiorno i Boeing 737-300 di Lumiwings comportano invece la vendita ed il riempimento di più del doppio dei posti per ogni volo. Che cosa vuol dire? Un 50% fatto su un velivolo da 50 posti significa avere in media 25 passeggeri a bordo, un 50% fatto su un velivolo da 110 posti significa averne 55…