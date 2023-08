Venerdì 18 Agosto l’associazione Dico NO alla droga Puglia è stata lieta di partecipare all’evento organizzato dal Comune di San Ferdinando di Puglia, “Crash Test Experience”.

L’evento, finalizzato a far sperimentare ai giovani cosa succede nel momento in cui ci si mette alla guida di un veicolo sotto l’effetto di alcolici, ha riscontrato grande successo da parte della cittadinanza.

Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso delle droghe e dell’alcool.

Certi che l’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe possa essere l’informazione, i volontari dell’associazione di Dico NO alla Droga Puglia da tempo si battono per diffondere una estesa cultura di conoscenza in quanto sanno bene che: “L’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale è la droga.”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.

Durante la manifestazione i volontari dell’associazione Dico NO alla droga Puglia hanno messo a disposizione di tutti i cittadini copie gratuite dell’opuscolo “La Verità sull’Abuso di Alcol” e gli opuscoli del programma “La Verità sulla Droga”.

I volontari hanno avuto modo di confrontarsi con giovani ma anche con genitori e persone sensibili al tema.

Per maggiori informazioni scrivere a noalladrogapuglia@gmail.com .