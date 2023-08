ROMA – Negli ultimi anni (o forse decenni), l’evoluzione della società ha fatto sì che anche le professioni cambiassero. Addio alla logica del “posto fisso”, adesso i lavori si inventano e reinventano. Influencer, creator, tiktoker, social media manager.

Dunque sono le professioni digitali a crescere, giorno dopo giorno.

Ma non solo. Dai dog-sitter fino ai plant-sitter (sì, annaffiano le piante mentre tu sei in vacanza), passando per i vari ‘planner’, cioè coloro che letteralmente pianificano, organizzano un determinato evento. Che sia esso un matrimonio oppure, come in questo caso, un funerale. Ciò che un tempo sembrava impensabile o addirittura ridicolo, dunque, oggi è a tutti gli effetti una professione. Ne sa qualcosa Lisa Martignetti, conosciuta sui social come “La ragazza dei cimiteri“, funeral planner (l’unica in Italia, scrive La Repubblica) che conta attualmente più di 21.500 follower su Instagram.