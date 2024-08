Simone e il malore fatale al volante

È la stessa domanda che assilla la famiglia di Simone Moro, il 27enne di Farra di Soligo, stroncato da un malore al volante dopo un’escursione in montagna con un amico. Si è sentito male mentre percorreva via Mire, a Tarzo.

L’amico gli ha praticato subito il massaggio cardiaco ma i soccorsi, per quanto tempestivi, non sono riusciti a salvarlo.

Simone, giardiniere con la passione per la montagna e un passato da ciclista, è spirato nella notte all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato trasportato in elicottero, in codice rosso.

La famiglia non si dà pace e vuole andare fino in fondo per capire le cause dell’arresto cardiaco che gli è risultato fatale.

Per questo ha acconsentito agli accertamenti medici disposti dall’azienda ospedaliera: c’è il sospetto che alla base ci sia qualche patologia rara.

«Voglio sapere perché mio figlio è morto» esclama papà Franco, con le lacrime agli occhi. Simone viveva con i genitori nella frazione di Col San Martino.

Lascia anche un fratello. Tre anni fa aveva avviato un vivaio in proprio: un’attività di cui andava molto fiero e che gli stava regalando grandi soddisfazioni.

Era un volontario Avis e in paese tutti lo ricordano come un ragazzo d’oro: sorridente, altruista, laborioso.