MATTINATA (FOGGIA – “La Baia di Vignanotica (Mattinata, FG) è indubbiamente una delle baie più belle d’Italia, se non del mondo.

Purtroppo le segnaletiche dedicate al turismo lento sono in questo stato.

Qui ci passano migliaia di turisti italiani e stranieri, per andare al mare, in escursione o in bicicletta… ma anche per vivere esperienze gastronomiche… è questa l’immagine che vogliamo lasciare ai nostri ospiti?

Sinceramente in questi giorni mi sono scusato con i turisti (soprattutto tedeschi) per lo stato vergognoso del nostro territorio.

Spero che il nuovo Presidente del Parco Nazionale del Gargano ami il Gargano più di se stesso.

Abbiamo bisogno di gente valida, preparata ma che ami l’ambiente e il Gargano.

Solo in questo modo il Gargano potrà ricominciare il percorso iniziato da Matteo Fusilli (poi abbandonato dai suoi inadeguati successori)”.