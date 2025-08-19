BOVINO (FG) – È arrivata fin sul tavolo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la vicenda che a Bovino – borgo antico della Daunia – sta dividendo la comunità: l’istanza della famiglia Ricotti-Procaccini chiede al Capo dello Stato di ristabilire giustizia e continuità amministrativa, dopo che la nuova giunta comunale ha deciso di cancellare l’intitolazione della sala biblioteca del Castello a Don Luigi Ricotti.

Un uomo che seppe coniugare bontà d’animo e rigore amministrativo, un benefattore che lasciò segni concreti nella comunità, oggi finisce non vittima del tempo, ma della penna di chi governa.

A ricordarlo con fermezza è l’avvocato della famiglia Ricotti-Procaccini, Michele Mongelli, che ricostruisce i fatti: “La precedente giunta, guidata da Enzo Nunno, aveva deliberato con atto n. 38 del 15.04.2023 di intitolare la sala a Ricotti, riconoscendo in lui un figlio autorevole e un simbolo morale per la comunità. Ma la nuova amministrazione, guidata dal sindaco Stefania Russo, ha revocato quell’atto, preferendo con delibera n. 19 del 19.02.2024 di aderire al progetto “8 marzo, 3 donne, 3 strade” promosso da “Toponomastica Femminile” e ANCI. Una campagna nobile e bipartisan, che vuole riequilibrare le intitolazioni tra uomini e donne. Ma allora – domando – perché non intitolare la biblioteca a Ricotti e riservare nuovi spazi a figure femminili? La giustizia non si fonda sulla sostituzione, ma sull’integrazione”.

“È un atto ingiustificabile – prosegue Mongelli – e offensivo: mina non solo la memoria di un uomo che ha fatto grande la comunità, ma anche la dignità istituzionale. La famiglia Ricotti-Procaccini ha scritto due volte con toni civili, senza ricevere risposta. E quando la risposta è arrivata, è stata la revoca: un gesto che sa più di capriccio che di visione politica”.

“Don Luigi Ricotti non appartiene solo ai suoi discendenti, appartiene a Bovino. Negargli un riconoscimento già deliberato, ben motivato e fondato sulla storia stessa del paese, significa rinnegare le proprie radici. Per questo ci siamo rivolti al Presidente della Repubblica, certi che saprà cogliere la gravità di tale offesa alla memoria collettiva e, se possibile, indicare la strada della giustizia”, aggiunge Mongelli.

La vicenda non si è fermata a Roma: il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, con encomiabile senso istituzionale, ha già avviato accertamenti e chiesto chiarimenti all’amministrazione. Anche la prof.ssa Francesca Procaccini, nipote di Don Luigi, ha fatto sentire la sua voce sollecitando spiegazioni circa un astio che appare inspiegabile e ingiusto.

Resta il dato di fatto: un paese che rischia di smarrire la propria identità per un vezzo politico. Da una parte chi difende memoria e tradizione, dall’altra un’amministrazione che sembra più impegnata a cancellare che a valorizzare.

E così, ironia della sorte, l’uomo che in vita aveva garantito equilibrio e sviluppo alla comunità, oggi viene ricordato per lo squilibrio che il suo nome genera tra i banchi del consiglio comunale. Una querelle che, se non fosse triste, sembrerebbe la sceneggiatura di una commedia di paese. Ma qui non ci sono pettegolezzi: c’è la storia, e la storia – ricorda Mongelli – “non dovrebbe mai essere revocata”.

Amara la sua conclusione: “A Bovino è più facile cancellare la memoria di un uomo giusto che costruire un futuro dignitoso. Evidentemente, è più comodo fare la guerra ai morti che prendersi cura dei vivi”, conclude Mongelli.

Dott. Tommaso Forte