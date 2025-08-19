Edizione n° 5798

ASL Foggia. Distretto Socio Sanitario di Troia-Accadia: conferito l'incarico

TROIA ASL Foggia. Distretto Socio Sanitario di Troia-Accadia: conferito l’incarico

Incarico quinquennale di Direttore responsabile della Struttura Complessa

Il Dottor Vincenzo Colapietro con il Direttore Generale di ASL Foggia Antonio Nigri (1)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Conferito l’incarico di Direttore responsabile del Distretto Socio Sanitario di Troia-Accadia. ASL Foggia ha affidato al Dottor Vincenzo Colapietro la direzione per cinque anni, a conclusione della procedura relativa all’avviso interno, per titoli e colloquio, indetto con deliberazione 392 del 18 marzo 2025.

L’AVVISO INTERNO

Il contratto individuale di lavoro, con decorrenza 16 agosto scorso, è stato sottoscritto nella sede della Direzione Generale di ASL Foggia, in via Michele Protano, alla presenza del Direttore Generale Antonio Nigri e del Direttore della Struttura Complessa Area Gestione Risorse Umane, Salvatore D’Agostino. Colapietro raccoglie il testimone lasciato Vito Nicola Cristiano, in qualità di Direttore facente funzione.

IL CURRICULUM

Vincenzo Colapietro, 67 anni, originario di Toritto, in provincia di Bari, e residente a Foggia, si è laureato in Medicina all’Università degli Studi di Bologna, si è specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l’Ateneo di Foggia e ha frequentato il corso di alta formazione in “Intervento sanitario nelle grandi emergenze”, presso la facoltà di Medicina di Bari, conseguendo i titoli di Medical Disaster Manager e Hospital Disaster Manager. A Foggia, Colapietro ha frequentato il master di Primo livello in Criminologia e Psicologia investigativa.

Da dicembre 2003, è accreditato presso la Prefettura di Foggia, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, come consulente esperto in Maxi Emergenze e Rischio NBCR.

Colapietro, inoltre, ha ricoperto l’incarico di Direttore dei soccorsi sanitari durante l’emergenza del Crollo di via delle Frasche a Foggia, a novembre 2004, e l’emergenza incendi a Peschici a luglio 2007.

Da agosto 2020 ad aprile 2021, è stato direttore facente funzioni dell’Unità Operativa Complessa Centrale Operativa Emergenza-Urgenza 118 di Foggia e da dicembre 2023 è referente sanitario regionale, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 recante “Individuazione della CROSS-Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario”, per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti, nonché dei referenti sanitari regionali, in caso di emergenza nazionale”.

“ASL Foggia – dichiara il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri – conferma l’impegno per rafforzare ulteriormente l’articolazione territoriale e garantire ai cittadini un percorso semplificato e unificato per l’accesso a una serie di servizi, dall’assistenza primaria alla specialistica ambulatoriale. A Vito Nicola Cristiano, un ringraziamento per il lavoro svolto dimostrando cura, attenzione e abnegazione. A Vincenzo Colapietro, l’augurio di buon lavoro”.

Nessun campo trovato.