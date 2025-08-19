Il Comitato Salute dell’Alto Tavoliere della Puglia ha inviato il 19 agosto 2025 una pec al Presidente della Regione Michele Emiliano e all’Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese per presentare proposte concrete volte a reclutare personale medico nel comparto Emergenza Urgenza Territoriale. La comunicazione è stata inviata anche a Prefettura di Foggia, ASL FG e ai Comuni del territorio, tra cui San Severo, Lucera, Torremaggiore, Vieste e Vico del Gargano.

L’associazione, attiva da sette anni nella tutela del diritto alla salute, denuncia la persistente carenza di medici e avanza le seguenti richieste:

Pubblicazione immediata della Determinazione Regionale n. 310 del 18 giugno 2025 sul BURP, necessaria affinché i medici possano candidarsi alle postazioni vacanti; senza questo atto i posti rimangono scoperti, soprattutto nel periodo estivo. Aumento della paga oraria per i medici convenzionati del 118 da 24 euro lordi a 50 euro lordi all’ora, per rendere più attrattiva la copertura delle postazioni mobili e fisse (PFM – ex PPI) in Capitanata, evitando disservizi e lunghi tempi di attesa nei Pronto Soccorso di San Severo, Cerignola e Manfredonia. Tutela legale e riconoscimento della malattia per i medici convenzionati del 118, includendo scudo penale e assistenza legale, per garantire condizioni di lavoro sicure e serene. Potenziare le postazioni mobili MIKE del 118, senza depotenziare il sistema di Emergenza Urgenza avviato nel 2002, trovando le necessarie risorse finanziarie per la loro piena operatività. Estendere i benefici economici e logistici già previsti per le Isole Tremiti a tutto il territorio della provincia di Foggia, considerando le difficoltà orografiche dei Monti Dauni e del Gargano, per coprire le 72 posizioni vacanti in Capitanata, distribuite tra Torremaggiore, Lesina, San Severo, Serracapriola, Lucera, Volturino, Cagnano Varano, San Nicandro, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Garanzia della continuità della PFM di Torremaggiore, oggi operativa con due soli medici invece dei cinque previsti dalla pianta organica; uno di questi raggiungerà la pensione entro il primo trimestre 2026. La postazione, con oltre quattromila prestazioni già effettuate nel 2025, non può rischiare la chiusura per mancanza di personale.

Il Comitato sollecita una revisione urgente delle politiche di reclutamento e gestione del personale medico, avvertendo che senza interventi immediati il Servizio Emergenza Urgenza in Capitanata e in Puglia subirà gravi disservizi, con ricadute negative sull’utenza.

Nota a cura del Direttivo del Comitato Salute dell’Alto Tavoliere della Puglia.