Il Comune di Foggia ha avviato una nuova procedura di interpello interno, rivolta al personale dipendente comunale, per il conferimento di incarichi professionali di “Esperto PNRR” nel profilo FP Progettazione e animazione territoriale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e con le esigenze di potenziamento delle strutture impegnate nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della politica di coesione.

L’interpello si rende necessario a seguito della selezione pubblica indetta con D.D. n. 1874 del 25 novembre 2024, conclusasi con esito infruttuoso e formalmente dichiarata deserta con successiva D.D. n. sett. 87 del 18 agosto 2025. L’Amministrazione intende pertanto verificare la sussistenza di nuove disponibilità tra i dipendenti comunali, anche alla luce del tempo trascorso e delle mutate condizioni operative.

Il ruolo di “Esperto PNRR” nel profilo di Progettazione e animazione territoriale riveste un’importanza cruciale per l’Ente: si tratta di una figura chiamata a supportare l’Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR e l’Area 9 – OO.PP. PNRR, in attività strategiche legate alla progettazione, al coordinamento, alla gestione amministrativa e tecnica di interventi finanziati attraverso i fondi europei del Next Generation EU.

L’incarico prevede un impegno stimato in 152 giornate lavorative, da svolgersi fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di frazionamento tra più esperti. Trattandosi di attività interne all’orario d’ufficio e al rapporto di lavoro già in essere, l’incarico non costituisce un rapporto esterno ma rientra nei compiti di servizio del dipendente.

Requisiti e criteri di selezione

Possono presentare domanda i dipendenti comunali a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D), in possesso di laurea coerente con il profilo professionale richiesto. I requisiti specifici di accesso fanno riferimento a quelli stabiliti nel concorso “Coesione 2.800 posti” (G.U. n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021).

La valutazione delle candidature avverrà sulla base del curriculum vitae, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Saranno considerate, in particolare, le esperienze documentate nel campo dei contratti pubblici, della progettazione PNRR, delle politiche di coesione, oltre alle competenze informatiche e alla conoscenza della lingua inglese. In caso di parità, potrà essere previsto un colloquio individuale volto ad accertare non solo la preparazione tecnica, ma anche capacità di problem solving, autonomia gestionale, attitudine al lavoro in team e doti di sintesi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro le ore 23:59 del 2 settembre 2025, con pubblicazione dell’avviso nella sezione “Avvisi Pubblici” del sito istituzionale e all’Albo Pretorio.

Il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto del principio di rotazione e potrà riguardare una o più figure, in funzione delle esigenze temporanee e straordinarie connesse alla gestione del PNRR e dei vincoli dettati dagli Enti finanziatori. In assenza di riscontro o di candidature idonee, l’Amministrazione procederà nuovamente con una selezione pubblica ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

L’interpello rappresenta un passaggio cruciale per il Comune di Foggia, chiamato a garantire competenze specialistiche per l’attuazione degli investimenti PNRR, in un contesto che richiede rapidità, capacità progettuale e gestione integrata delle risorse. La figura dell’“Esperto PNRR” non è solo un supporto tecnico, ma un vero e proprio facilitatore di processi complessi, in grado di raccordare esigenze locali e obiettivi nazionali ed europei.

A cura di Giovanna Tambo.