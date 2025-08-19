È venuto a mancare oggi Lucio Tarquinio, senatore e punto di riferimento di Forza Italia

Foggia, 19 agosto 2025 – È morto questo pomeriggio, a Foggia, Lucio Rosario Filippo Tarquinio, illustre politico foggiano, consigliere regionale e senatore della Repubblica nella XVII legislatura. Si è spento all’età di 76 anni, lasciando un vuoto profondo nella sua città natale e nel percorso istituzionale che ha segnato per oltre trent’anni.

Nato a Foggia il 18 luglio 1949, Tarquinio si diplomò perito commerciale e intraprese la carriera come dirigente presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’avvio della sua attività politica avvenne nel 1990, quando fu eletto consigliere regionale in Puglia con la Democrazia Cristiana, incarico che rinnovò con successo nelle elezioni del 2005 e del 2010.

Il Senato e i molteplici incarichi politici

Nel 2013 venne eletto al Senato della Repubblica nel collegio della Puglia nelle fila del Popolo della Libertà, aderendo successivamente al nuovo corso di Forza Italia. Durante la XVII legislatura, la sua attività parlamentare fu intensa e variegata: prese parte alle commissioni permanenti di Difesa, Agricoltura e Politiche dell’Unione Europea, e fu vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro.

Tappe istituzionali significative lo videro protagonista nei gruppi parlamentari: dal PdL a Forza Italia, poi ai Conservatori e Riformisti, al Gruppo Misto, fino a essere capogruppo di Noi con l’Italia a fine legislatura.

Un leader riconosciuto e una profonda amicizia

La sua esperienza e il senso di equilibrio che sapeva portare nelle sfide politiche regionali sono stati al centro del commosso pensiero dell’onorevole Giandiego Gatta, suo compagno di partito e stimato collega.

“MI MANCHERAI (A Lucio Tarquinio)!

Sei stato una delle mie guide in Consiglio regionale, la tua grande esperienza e il tuo equilibrio sono stati spesso fari nei momenti più difficili per me e per il nostro partito, Forza Italia. Vorrei dirti tante cose ma il dolore è così forte da farmi sentire tutto il vuoto che si crea quando manca un fratello maggiore, un vuoto che ti toglie le parole… A Dio, Lucio!

Tuo Giandiego”

Queste parole, intrise di dolore e affetto sincero, raccontano il legame profondo tra due uomini e la stima che li ha uniti nel lungo percorso politico.

Tarquinio era conosciuto per la sua caparbietà e per il senso dello Stato. In ogni incarico svolto – dalla Regione alla Camera alta del Parlamento – portava con sé una visione costruttiva e stabile, orientata alla crescita del territorio e alla coesione delle istituzioni.

La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo politico pugliese e nazionale. Nei corridoi istituzionali si parla di un uomo leale, equilibrato e autorevole, capace di farsi ascoltare con umiltà e fermezza, ma anche di essere guida e riferimento per tanti giovani amministratori e colleghi di partito.

“Addio, Lucio. La tua assenza sarà una ferita profonda: mi mancherai”, scrive l’onorevole Giandiego Gatta.