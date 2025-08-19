Edizione n° 5798

19 Agosto 2025

19 Agosto 2025

Home // Manfredonia // Emergenza rifiuti a Lesina Marina: l’avvocato Infante diffida il Comune

"INADEMPIENTE" Emergenza rifiuti a Lesina Marina: l’avvocato Infante diffida il Comune

L’avvocato sottolinea come, nonostante il regolare pagamento della TARI, il servizio di raccolta appaia inadempiente

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

LESINA – Cumuli di rifiuti abbandonati lungo Viale Mercurio, a pochi metri da abitazioni e da un supermercato, stanno alimentando polemiche e preoccupazioni tra i cittadini di Lesina Marina. La vicenda è stata formalmente denunciata dall’avvocato Guerino Infante, residente nella zona, che il 19 agosto ha inviato una diffida al Comune di Lesina, alla Prefettura di Foggia e al Ministero dell’Ambiente.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, i rifiuti sarebbero presenti sin dal 15 agosto, emanando “olezzo nauseabondo” che avrebbe persino causato malesseri nei familiari del legale, costretti a vomitare per i miasmi. “Un fatto di gravità inaudita – scrive Infante – che mette a rischio la salute pubblica e degrada l’immagine della città, deprezzando il valore degli immobili”.

L’avvocato sottolinea come, nonostante il regolare pagamento della TARI, il servizio di raccolta appaia inadempiente, denunciando inoltre l’assenza di controlli da parte di ispettori ambientali e polizia locale per prevenire e sanzionare i trasgressori.

Nella diffida, Infante chiede l’immediata rimozione dei rifiuti e l’accesso agli atti amministrativi riguardanti regolamenti comunali, contratti di appalto, ordinanze del sindaco e ordini di servizio impartiti ai vigili. Contestualmente, invita Prefettura, ASL, Carabinieri NAS e Forestali a verificare la situazione, arrivando a sollecitare – se necessario – il sequestro delle aree interessate.

L’avvocato si riserva anche di adire le vie legali contro l’amministrazione comunale per ottenere l’adempimento agli obblighi previsti dalle normative ambientali e il risarcimento dei danni.

La segnalazione si conclude con un appello diretto al sindaco: “In un paese civile non si può tollerare uno scempio del genere. Ripulite immediatamente le strade di Marina di Lesina, in particolare Viale Mercurio e le traverse adiacenti”.

Al momento, dal Comune non è giunta alcuna replica ufficiale alla diffida.

Nessun campo trovato.