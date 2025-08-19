Prosegue l’intervento di riqualificazione e potenziamento delle connessioni ecologiche del Torrente Cervaro, finanziato nell’ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a. “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”.

Con una determinazione dirigenziale del 19 agosto 2025 (Registro generale n. 1603), il Comune di Foggia ha approvato il terzo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) relativo al cantiere in corso presso la cava di località Giardino, area interessata da un articolato progetto di rinaturalizzazione.

L’intervento e le procedure

Il progetto, del valore complessivo di 1,3 milioni di euro, era stato ammesso a finanziamento nel 2019 e successivamente aggiudicato, a seguito di gara, alla Agriforest Scirocco Soc. Coop. Agricola a r.l. di Cagnano Varano. I lavori, affidati con contratto sottoscritto il 15 aprile 2024 (Rep. 39), sono diretti dall’ing. Matteo Orsino, mentre il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. agr. Giovanni A. Castriotta.

Il progetto prevede azioni di recupero ambientale e potenziamento della rete ecologica regionale, con particolare attenzione al ripristino degli ecosistemi e alla valorizzazione paesaggistica dell’area fluviale.

Il terzo SAL approvato

Il provvedimento dirigenziale, firmato dal direttore dell’Ufficio di gestione del Parco naturale regionale Bosco Incoronata, ing. Saverio Pio Longo, certifica l’avanzamento delle opere al 6 agosto 2025.

In particolare, è stato approvato il Certificato di pagamento n. 3, relativo a lavori eseguiti per un importo imponibile di 143.500 euro, oltre IVA al 22% (31.570 euro), per un totale complessivo di 175.070 euro.

Il documento è stato redatto dalla Direzione lavori e sottoscritto dall’impresa appaltatrice senza riserve, a conferma della regolarità dell’esecuzione. La liquidazione delle somme avverrà con successivo atto, previa presentazione della fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva e antimafia.

La determinazione sottolinea che l’atto non comporta ulteriori impegni di spesa a carico dell’Ente e rientra nelle attività di gestione ordinaria previste dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). Tutti gli atti e la documentazione amministrativa sono conservati secondo gli standard previsti tramite il sistema informatico hyperSIC Cloud in uso al Comune di Foggia.

Un progetto strategico per l’area

L’intervento sul Torrente Cervaro si inserisce nel più ampio programma regionale di rafforzamento della rete ecologica e mira non solo al recupero ambientale, ma anche alla valorizzazione turistica e culturale del Parco Bosco Incoronata e delle aree limitrofe.

A cura di Giovanna Tambo.