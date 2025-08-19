Foggia si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento con la rassegna “Schermi – Cinema multipiazza”, promossa dall’Associazione Divina Mania di Catanzaro, grazie all’approvazione del progetto da parte del Comune di Foggia. L’iniziativa si inserisce nel cartellone ufficiale di Foggia Estate 2025, il programma estivo di eventi e manifestazioni culturali approvato dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 137 e 167 del 2025.

La rassegna rappresenta un’alternativa culturale itinerante, che porterà il cinema direttamente nei quartieri storici della città, favorendo momenti di socialità, confronto e condivisione. L’idea è quella di creare vere e proprie arene cinematografiche all’aperto, con proiezioni sotto le stelle e la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra attori e volti noti del mondo dello spettacolo.

Il calendario prevede sei appuntamenti, ciascuno in un quartiere diverso:

5 settembre, Piazza Mercato: Gianmarco Saurino e Mauro Lamanna presenteranno Blue Valentine di Derek Cianfrance.

6 settembre, Mercato di Candelaro: Maria Chiara Giannetta presenterà Thelma e Louise di Ridley Scott.

7 settembre, Rione Martucci: Dario Aita presenterà Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmuller.

19 settembre, Borgo Incoronata: Anna Foglietta, in collegamento dalla Palestina, presenterà No Other Land di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor.

20 settembre, CEP: Pilar Fogliati presenterà Forrest Gump di Robert Zemeckis.

21 settembre, Villa Comunale: Vanessa Scalera presenterà Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola.

L’importo complessivo dell’affidamento per la rassegna ammonta a 30.438 euro, comprensivo di IVA al 10%. Il servizio è stato affidato direttamente all’Associazione Divina Mania ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, grazie alla sua documentata esperienza nel settore culturale. La spesa sarà imputata al Capitolo 18200/00 del Bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Foggia, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2025.

Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata e la liquidazione del corrispettivo avverrà solo al termine delle proiezioni e previa presentazione di regolare fattura elettronica. Per quanto riguarda la sicurezza amministrativa, non sono emerse situazioni di conflitto di interesse né potenziali, e l’associazione non è soggetta a verifica della regolarità contributiva in quanto priva di dipendenti. Inoltre, è stata inviata regolare richiesta di informativa antimafia.

La rassegna rappresenta un’occasione unica per vivere il cinema in maniera diversa, trasformando piazze e spazi urbani in punti di incontro e di cultura condivisa. Con questa iniziativa, il Comune di Foggia conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle attività culturali e nel sostegno a progetti innovativi capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

L’evento rientra nel più ampio obiettivo strategico del Documento unico di programmazione 2025-2027, volto a promuovere attività culturali diversificate e di qualità sul territorio. “Schermi – Cinema multipiazza” si propone dunque non solo come intrattenimento, ma come progetto culturale capace di rafforzare l’identità dei quartieri e stimolare la partecipazione attiva della comunità.

A cura di Giovanna Tambo.