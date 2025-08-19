Edizione n° 5797

BALLON D'ESSAI

SARCINA // Francesco Sarcina a Trinitapoli. “Cantante Vibrazioni insulta Salvini, fuori luogo’
18 Agosto 2025 - ore  17:32

CALEMBOUR

SACCENTE // Amarezza e sgomento per l’improvvisa scomparsa di Francesco Saccente
18 Agosto 2025 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia Estate 2025: “Divina Mania” porta il cinema multipiazza nei quartieri storici della città. Grandi ospiti

CINEMA Foggia Estate 2025: “Divina Mania” porta il cinema multipiazza nei quartieri storici della città. Grandi ospiti

Foggia si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento con la rassegna “Schermi – Cinema multipiazza”

“Schermi – Cinema multipiazza” - Fonte Immagine: hotcorn.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
19 Agosto 2025
Cronaca // Eventi //

Foggia si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento con la rassegna “Schermi – Cinema multipiazza”, promossa dall’Associazione Divina Mania di Catanzaro, grazie all’approvazione del progetto da parte del Comune di Foggia. L’iniziativa si inserisce nel cartellone ufficiale di Foggia Estate 2025, il programma estivo di eventi e manifestazioni culturali approvato dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 137 e 167 del 2025.

La rassegna rappresenta un’alternativa culturale itinerante, che porterà il cinema direttamente nei quartieri storici della città, favorendo momenti di socialità, confronto e condivisione. L’idea è quella di creare vere e proprie arene cinematografiche all’aperto, con proiezioni sotto le stelle e la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra attori e volti noti del mondo dello spettacolo.

Il calendario prevede sei appuntamenti, ciascuno in un quartiere diverso:

  • 5 settembre, Piazza Mercato: Gianmarco Saurino e Mauro Lamanna presenteranno Blue Valentine di Derek Cianfrance.
  • 6 settembre, Mercato di Candelaro: Maria Chiara Giannetta presenterà Thelma e Louise di Ridley Scott.
  • 7 settembre, Rione Martucci: Dario Aita presenterà Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmuller.
  • 19 settembre, Borgo Incoronata: Anna Foglietta, in collegamento dalla Palestina, presenterà No Other Land di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor.
  • 20 settembre, CEP: Pilar Fogliati presenterà Forrest Gump di Robert Zemeckis.
  • 21 settembre, Villa Comunale: Vanessa Scalera presenterà Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola.

L’importo complessivo dell’affidamento per la rassegna ammonta a 30.438 euro, comprensivo di IVA al 10%. Il servizio è stato affidato direttamente all’Associazione Divina Mania ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, grazie alla sua documentata esperienza nel settore culturale. La spesa sarà imputata al Capitolo 18200/00 del Bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Foggia, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2025.

Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata e la liquidazione del corrispettivo avverrà solo al termine delle proiezioni e previa presentazione di regolare fattura elettronica. Per quanto riguarda la sicurezza amministrativa, non sono emerse situazioni di conflitto di interesse né potenziali, e l’associazione non è soggetta a verifica della regolarità contributiva in quanto priva di dipendenti. Inoltre, è stata inviata regolare richiesta di informativa antimafia.

La rassegna rappresenta un’occasione unica per vivere il cinema in maniera diversa, trasformando piazze e spazi urbani in punti di incontro e di cultura condivisa. Con questa iniziativa, il Comune di Foggia conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle attività culturali e nel sostegno a progetti innovativi capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

L’evento rientra nel più ampio obiettivo strategico del Documento unico di programmazione 2025-2027, volto a promuovere attività culturali diversificate e di qualità sul territorio. “Schermi – Cinema multipiazza” si propone dunque non solo come intrattenimento, ma come progetto culturale capace di rafforzare l’identità dei quartieri e stimolare la partecipazione attiva della comunità.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.