Il 19 agosto 2023, nelle splendide Isole Tremiti, la sala consiliare del Palazzo Comunale si riempì di una luce particolare. Alle ore 11:30, sotto la presidenza di Arturo Santoro, si aprì una seduta pubblica straordinaria destinata a lasciare un segno nella storia dell’arcipelago. Accanto a lui, il Segretario Comunale Pietro D’Onofrio, pronto a registrare parole che non sarebbero state solo verbali, ma memoria viva di un sogno ritrovato.

Dopo aver constatato il numero legale, il Presidente prese la parola con voce ferma ma vibrante:

«Egregi Consiglieri,

oggi vi presento non un progetto qualunque, ma una visione: l’idea capace di trasformare il volto delle Tremiti e di rilanciarne il futuro. Grazie a ricerche storiche approfondite, è emerso un carteggio inedito che attesta l’esistenza di un antico ponte in legno, costruito nel 1844 da Re Ferdinando II di Borbone, che univa San Nicola, Cretaccio e San Domino.

Intendo proporre il suo rifacimento: un collegamento ecosostenibile, tecnologicamente avanzato, capace di attrarre turismo, favorire la mobilità interna e rinsaldare i legami sociali tra le nostre comunità».

Poi, quasi a scolpire le sue parole nell’anima dei presenti, aggiunse con emozione:

«Non è soltanto un’opera, è un segno di civiltà. Le nostre case, le cisterne e le mura che ancora oggi resistono al tempo furono edificate nello stesso periodo di quel ponte. E il mare stesso ci restituisce la prova: nelle acque limpide di San Domino giacciono ancora i terraficcoli, le basi infisse nella roccia che reggevano i pali dell’antica struttura. Quelle radici attendono solo di rifiorire».

Il ponte, secondo i documenti riscoperti dopo venticinque anni di pazienti ricerche, si ergeva cinque metri sopra il livello del mare, costruito in quercia massiccia, con pali ancorati alla roccia e travi robuste ma eleganti. La sua linea slanciata, armoniosa e sobria, era la testimonianza di un’epoca in cui la mano dell’uomo sapeva dialogare con la natura, senza violarla.

Otto giovani consiglieri su dieci quella mattina sedevano con lo sguardo acceso, come ragazzi davanti a un sogno appena svelato. L’emozione era palpabile, un misto di entusiasmo e timore reverenziale. Qualcuno sorrideva all’idea, già vedendo il ponte sospeso tra le isole Tremiti, mentre altri restavano più scettici, con il pensiero rivolto alla marineria e alle barche che solcavano il mare da secoli.

Eppure, tra dubbi e fantasie, si delineavano i benefici di quell’opera straordinaria: un collegamento stabile e sicuro tra le isole, capace di ridurre le distanze e avvicinare comunità e servizi; un filo di legno che avrebbe reso più facile raggiungere scuole, ambulatori e alberghi; una struttura leggera, rispettosa del mare e del paesaggio, che avrebbe tutelato l’ambiente pur aprendo nuove vie di accesso; un simbolo unico, destinato a catturare l’immaginazione dei turisti e a rilanciare l’immagine delle Tremiti nel mondo; un ponte che parlava di storia, ricordando leggende di marinai e monaci che avevano già immaginato di unire le isole; un’opportunità di entrate comunali grazie al pedaggio, da reinvestire in manutenzione, cultura e servizi; e infine, la promessa di eventi, passeggiate sospese sull’acqua, manifestazioni che avrebbero ridato vita e voce all’arcipelago.

Nell’aula, tra entusiasmo e dubbi, si respirava la sensazione che si stesse scrivendo un nuovo capitolo delle Tremiti. Non si parlava più solo di legno e travi: si parlava di sogni, di futuro e di un legame che avrebbe unito le isole e chi le abitava, come accadeva nel 1844.

Alla fine, tutte le mani si alzarono e il Consiglio deliberò all’unanimità:

di prendere atto del valore storico e simbolico dell’opera;

di sostenere con convinzione la proposta del Presidente;

di incaricare gli uffici a redigere uno studio di fattibilità;

di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva.

Quel giorno, le Tremiti parvero respirare un destino nuovo. L’antico sogno borbonico non era più soltanto memoria, ma una promessa viva. Le radici nel mare e le pietre sulle isole si legarono in un disegno che univa passato e futuro, storia e innovazione.

Oggi, anni dopo, nulla ancora è stato realizzato. Eppure il sogno non è morto. Vive nei documenti, nei fondali, negli occhi di chi votò quel giorno e ancora oggi siede in Consiglio: Annalisa Liscisindaca, Gabriele Pompeo Fentini vicesindaco, Umberto Santoro consigliere di opposizione. Testimoni di una promessa che attende solo di rinascere.

E allora la domanda risuona, sospesa tra le onde e la storia:

Se non ora, quando rinascerà lo splendido Ponte di Re Ferdinando II?

Ing. Michelangelo De Meo