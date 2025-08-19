L’imprenditrice turistica Angelica Attanasio ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riparare i gommoni danneggiati della sua ditta, La Riccia Srl.

“Non si tratta – racconta – della prima intimidazione da me subita, prima di questo ultimo attacco, si è registrata l’esplosione di fuochi d’artificio nei pressi della mia abitazione e poi il ritrovamento di pesci morti su un’imbarcazione”. “I cinque gommoni danneggiati erano ormeggiati in punti diversi delle isole ma sono stati colpiti in modo contestuale. Non solo – aggiunge – vado a perdere alcuni dei miei gommoni, ma anche la possibilità di poterli noleggiare in piena stagione, visto che vivo di tre mesi di questa attività per tutto l’anno”.

“Spero che questi gesti non si ripetano mai più – prosegue – e soprattutto che i colpevoli vengano trovati e assicurati alla giustizia. È ora di dire no e di denunciare con forza una situazione ormai insostenibile”.

“Vi chiedo un aiuto per ripartire – conclude – e coprire i danni subiti da questi vili delinquenti”.

La raccolta fondi ha superato i seimila euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/wy5qw-un-aiuto-per-ripartire