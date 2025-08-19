Edizione n° 5797

Home // Gargano // Tremiti, gommoni ‘tagliati’. L’imprenditrice Attanasio lancia raccolta fondi per ripartire

ANGELICA Tremiti, gommoni ‘tagliati’. L’imprenditrice Attanasio lancia raccolta fondi per ripartire

L'imprenditrice turistica Angelica Attanasio ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riparare i gommoni danneggiati della sua ditta, La Riccia Srl.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Agosto 2025
Gargano // Isole Tremiti //
“Ho subito un vile atto intimidatorio, di natura mafiosa: ignoti hanno ‘tagliato’ metà della mia flotta, gommoni che noleggio da vent’anni alle isole Tremiti”.

L’imprenditrice turistica Angelica Attanasio ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riparare i gommoni danneggiati della sua ditta, La Riccia Srl.

“Non si tratta – racconta – della prima intimidazione da me subita, prima di questo ultimo attacco, si è registrata l’esplosione di fuochi d’artificio nei pressi della mia abitazione e poi il ritrovamento di pesci morti su un’imbarcazione”. “I cinque gommoni danneggiati erano ormeggiati in punti diversi delle isole ma sono stati colpiti in modo contestuale. Non solo – aggiunge – vado a perdere alcuni dei miei gommoni, ma anche la possibilità di poterli noleggiare in piena stagione, visto che vivo di tre mesi di questa attività per tutto l’anno”.

“Spero che questi gesti non si ripetano mai più – prosegue – e soprattutto che i colpevoli vengano trovati e assicurati alla giustizia. È ora di dire no e di denunciare con forza una situazione ormai insostenibile”.

“Vi chiedo un aiuto per ripartire – conclude – e coprire i danni subiti da questi vili delinquenti”.

La raccolta fondi ha superato i seimila euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/wy5qw-un-aiuto-per-ripartire

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

