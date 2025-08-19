Con grande emozione e rispetto, la Giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha conferito il Diploma di Merito al documentario “La voce di Vico”, riconoscendone la capacità di raccontare con profondità visiva e umana una tradizione secolare che intreccia spiritualità, coralità e identità collettiva.
Attraverso immagini evocative e una narrazione curata, il regista conduce lo spettatore nel cuore della Settimana Santa di Vico del Gargano, dove i canti del “Miserere” e dell’“Evviva la Croce” si trasformano in atti di fede e resistenza culturale. La pellicola restituisce la bellezza di un rito che attraversa il tempo, raccogliendo timori e speranze di una comunità che lotta per mantenere viva la propria voce.
Un’opera che emoziona, coinvolge e invita a riflettere sul valore della trasmissione orale e spirituale in un mondo sempre più distratto dalla memoria collettiva.
Lo riporta Festival del Cinema di Cefalù su Facebook.
1 commenti su "“La voce di Vico” premiato al Festival del Cinema di Cefalù"
Purtroppo tanti conoscono questo evento ma pochi il vero significato….ecco perché il mondo sta andando verso un punto di non ritorno e o giudizi di Dio stanno per compiersi…
