BAUDO // Manfredonia, febbraio 1964: quando Pippo Baudo presentò la XI^ edizione del Carnevale Dauno
19 Agosto 2025 - ore  10:49

REPLICA // Sarcina attacca Salvini durante la festa di Trinitapoli: la replica di Splendido
19 Agosto 2025 - ore  09:56

Home // Gargano // “La voce di Vico” premiato al Festival del Cinema di Cefalù

PREMIO “La voce di Vico” premiato al Festival del Cinema di Cefalù

La Giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha conferito il Diploma di Merito al documentario “La voce di Vico”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Agosto 2025
Gargano // Manfredonia //

Con grande emozione e rispetto, la Giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha conferito il Diploma di Merito al documentario “La voce di Vico”, riconoscendone la capacità di raccontare con profondità visiva e umana una tradizione secolare che intreccia spiritualità, coralità e identità collettiva.

Attraverso immagini evocative e una narrazione curata, il regista conduce lo spettatore nel cuore della Settimana Santa di Vico del Gargano, dove i canti del “Miserere” e dell’“Evviva la Croce” si trasformano in atti di fede e resistenza culturale. La pellicola restituisce la bellezza di un rito che attraversa il tempo, raccogliendo timori e speranze di una comunità che lotta per mantenere viva la propria voce.

Un’opera che emoziona, coinvolge e invita a riflettere sul valore della trasmissione orale e spirituale in un mondo sempre più distratto dalla memoria collettiva.

Lo riporta Festival del Cinema di Cefalù su Facebook.

1 commenti su "“La voce di Vico” premiato al Festival del Cinema di Cefalù"

  1. Purtroppo tanti conoscono questo evento ma pochi il vero significato….ecco perché il mondo sta andando verso un punto di non ritorno e o giudizi di Dio stanno per compiersi…
    ISAIA 53:
    1 Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato?
    A chi è stato rivelato il braccio del SIGNORE?
    2 Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella,
    come una radice che esce da un arido suolo;
    non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi,
    né aspetto tale da piacerci.
    3 Disprezzato e abbandonato dagli uomini,
    uomo di dolore, familiare con la sofferenza,
    pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia,
    era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna.
    4 Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava,
    erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato;
    ma noi lo ritenevamo colpito,
    percosso da Dio e umiliato!
    5 Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni,
    stroncato a causa delle nostre iniquità;
    il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui
    e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
    6 Noi tutti eravamo smarriti come pecore,
    ognuno di noi seguiva la propria via;
    ma il SIGNORE ha fatto ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti.
    7 Maltrattato, si lasciò umiliare
    e non aprì la bocca.
    Come l’agnello condotto al mattatoio,
    come la pecora muta davanti a chi la tosa,
    egli non aprì la bocca.
    8 Dopo l’arresto e la condanna fu tolto di mezzo;
    e tra quelli della sua generazione chi rifletté
    che egli era strappato dalla terra dei viventi
    e colpito a causa dei peccati del mio popolo?
    9 Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi,
    ma nella sua morte, egli è stato con il ricco,
    perché non aveva commesso violenze
    né c’era stato inganno nella sua bocca.
    10 Ma il SIGNORE ha voluto stroncarlo con i patimenti.
    Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato,
    egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni,
    e l’opera del SIGNORE prospererà nelle sue mani.
    11 Dopo il tormento dell’anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto;
    per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti,
    si caricherà egli stesso delle loro iniquità.
    12 Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
    egli dividerà il bottino con i molti,
    perché ha dato se stesso alla morte
    ed è stato contato fra i malfattori;
    perché egli ha portato i peccati di molti
    e ha interceduto per i colpevoli.

Lascia un commento

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Nessun campo trovato.