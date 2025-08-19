“La voce di Vico” premiato al Festival del Cinema di Cefalù

Con grande emozione e rispetto, la Giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha conferito il Diploma di Merito al documentario “La voce di Vico”, riconoscendone la capacità di raccontare con profondità visiva e umana una tradizione secolare che intreccia spiritualità, coralità e identità collettiva.

Attraverso immagini evocative e una narrazione curata, il regista conduce lo spettatore nel cuore della Settimana Santa di Vico del Gargano, dove i canti del “Miserere” e dell’“Evviva la Croce” si trasformano in atti di fede e resistenza culturale. La pellicola restituisce la bellezza di un rito che attraversa il tempo, raccogliendo timori e speranze di una comunità che lotta per mantenere viva la propria voce.

Un’opera che emoziona, coinvolge e invita a riflettere sul valore della trasmissione orale e spirituale in un mondo sempre più distratto dalla memoria collettiva.

