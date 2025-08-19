Con l’avvicinarsi della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, protettrice di Manfredonia, l’amministrazione comunale ha disposto modifiche straordinarie al calendario del mercato settimanale. Come accade ormai da anni, l’area mercatale di zona Scaloria verrà interamente dedicata al montaggio e allo svolgimento delle attrazioni del tradizionale luna park, che rappresenta uno dei momenti più attesi della ricorrenza.

La decisione è stata formalizzata dal sindaco con una specifica ordinanza sindacale firmata il 19 agosto 2025. Nel provvedimento si sottolinea che la presenza delle giostre e delle strutture legate agli spettacoli itineranti rende impossibile, per ragioni logistiche e di sicurezza, il regolare svolgimento del mercato settimanale del martedì. Per questo motivo, sono stati stabiliti due interventi principali:

il mercato previsto per martedì 26 agosto è anticipato a domenica 24 agosto ;

il mercato previsto per martedì 2 settembre sarà sospeso e recuperato in una data da definire, previo confronto con le associazioni di categoria.

La variazione è stata adottata sulla base delle norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche (articolo 34 della L.R. 24/2015) e del Testo Unico degli Enti Locali (articolo 50 del D.lgs 267/2000), che consentono al sindaco di modificare il calendario dei mercati in presenza di eventi di pubblico interesse o per motivi di ordine pubblico.

La Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto è il cuore del calendario religioso e civile di Manfredonia. Per diversi giorni la città si anima di celebrazioni liturgiche, processioni e momenti di aggregazione. Parallelamente, le strade e gli spazi pubblici si riempiono di luminarie, stand gastronomici e, soprattutto, del luna park in zona Scaloria, punto di richiamo per famiglie, giovani e visitatori provenienti dall’intero territorio garganico.

Proprio l’allestimento delle attrazioni, con la necessità di montaggio e successivo smontaggio, richiede l’utilizzo esclusivo dell’area mercatale, rendendo incompatibile la compresenza del mercato settimanale.

Obblighi e sanzioni

Nell’ordinanza si specifica che chiunque non rispetterà le disposizioni sarà soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’Autorità. Una misura che intende garantire il rispetto delle regole e prevenire eventuali disordini legati a presenze non autorizzate.

Il documento è stato notificato a tutte le autorità competenti: Questura di Foggia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Commissariato di Polizia e Polizia Municipale, affinché ciascun corpo assicuri la corretta applicazione delle misure.

Modalità di impugnazione

Come previsto dalla legge, contro l’ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La sospensione del mercato non rappresenta solo una necessità tecnica, ma anche un segnale dell’importanza che la Festa Patronale riveste per l’identità cittadina. La celebrazione della Madonna di Siponto non è soltanto un appuntamento religioso, ma un evento comunitario che mobilita istituzioni, associazioni e cittadini. L’arrivo del luna park, le fiere e gli spettacoli pirotecnici sono parte integrante di una tradizione che affonda le radici nella storia della città e che continua a richiamare migliaia di visitatori.