Manfredonia, prorogato il servizio di trasporto pubblico locale per la frazione San Salvatore

Con la determinazione dirigenziale n. 1385 del 23 luglio 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficializzato la proroga del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) per la tratta che collega la città con la frazione San Salvatore. A garantire il servizio sarà ancora il Consorzio Trasporto Aziendale Pugliese (Co.Tr.A.P.), con sede a Bari, già gestore storico del collegamento.

Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del Settore V – Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali, ing. Lucio Barbaro, su relazione del funzionario responsabile, ing. Giuseppe Di Tullo, e segue un lungo percorso normativo e amministrativo che negli ultimi anni ha visto più volte la proroga dei contratti in essere, in attesa di nuove gare regionali per l’affidamento dei servizi minimi di trasporto.

Un servizio essenziale per i residenti

Nella determinazione viene ribadito come il trasporto pubblico rappresenti un servizio essenziale per la comunità locale, soprattutto per i residenti della frazione San Salvatore, che necessitano di collegamenti costanti con il centro urbano per motivi scolastici, lavorativi e sanitari.

Il Comune sottolinea la necessità di garantire almeno un servizio scolastico durante l’anno e un collegamento feriale minimo, al fine di non isolare la popolazione residente nella frazione. “Si tratta – si legge nel provvedimento – di assicurare normali relazioni tra la comunità della frazione e la città, in attesa che vengano pubblicati nuovi bandi regionali per il finanziamento del trasporto pubblico locale”.

Il quadro normativo e i precedenti

La base giuridica della proroga risiede nella legge regionale n. 18/2002 e nelle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Negli anni passati, numerosi atti hanno regolato la gestione del TPL a Manfredonia: dal contratto stipulato nel 2005 con Co.Tr.A.P., alle successive proroghe per altre tratte (come quella per la frazione Montagna), fino agli adeguamenti resisi necessari a seguito delle disposizioni regionali e delle emergenze normative legate al periodo post-pandemico.

La Regione Puglia, inoltre, ha recentemente finanziato il potenziamento dei servizi scolastici con specifiche risorse (oltre 17 mila euro nel 2023 e circa 40 mila nel 2024), contribuendo a sostenere i costi di gestione.

I costi della proroga 2025

Per l’anno in corso, l’ufficio tecnico comunale ha calcolato un onere complessivo pari a 66.481,27 euro, derivante dal percorso annuale di 21.132 chilometri moltiplicato per il costo chilometrico di 2,86 euro. La cifra comprende un imponibile di 60.437,52 euro e l’IVA al 10% per 6.043,75 euro.

La spesa è stata imputata al bilancio comunale, precisamente al capitolo 4367 “Adeguamento prezzi ed IVA a carico comune”, già previsto nella determinazione n. 351 del 24 febbraio 2025.

Le procedure amministrative

Il provvedimento stabilisce che la proroga venga applicata agli stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato con Co.Tr.A.P. nel 2005. La formalizzazione avverrà con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione da parte del Consorzio, che confermerà la prosecuzione del servizio.

Il documento, oltre a impegnare la spesa, prevede: