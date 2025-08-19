PD Monte Sant'Angelo: "Non si specula sulle difficoltà dei cittadini"

“In questi giorni difficili per la nostra comunità, tra l’emergenza idrica e i disservizi postali, il Partito Democratico di Monte Sant’Angelo e l’Amministrazione Comunale stanno lavorando incessantemente con responsabilità e impegno per fronteggiare i disagi causati da enti terzi, come l’Acquedotto Pugliese e Poste Italiane. A differenza di chi urla e lancia accuse senza fondamento, abbiamo scelto la via dei fatti e del lavoro silenzioso, perché crediamo che i cittadini meritino soluzioni concrete, non polemiche.

L’interruzione del servizio idrico che ha colpito Monte Sant’Angelo non è dipesa dal Comune, ma da guasti sulla rete dell’Acquedotto Pugliese. Fin dal primo momento il Sindaco e l’Amministrazione hanno mantenuto un contatto costante con AQP, sollecitando interventi rapidi, chiarezza nelle comunicazioni e soluzioni stabili. Contestualmente è stata immediatamente attivata la macchina amministrativa, predisponendo autobotti e punti di distribuzione, garantendo informazioni costanti alla popolazione e inoltrando richieste ufficiali per una gestione più efficiente.

Forza Italia chiede rimborsi, sgravi fiscali e abbattimenti della TARI. Peccato che sappiano bene che un piccolo Comune come il nostro non dispone delle risorse per ristorare economicamente le attività danneggiate da disservizi causati da enti sovracomunali.

Noi non promettiamo ciò che non possiamo mantenere. Siamo vicini ai commercianti e agli imprenditori colpiti dai disagi, ma non useremo le difficoltà dei cittadini per fare propaganda elettorale.

Anche sul fronte dei disagi postali l’Amministrazione si è mossa con prontezza. La chiusura dell’Ufficio Postale Centro per i lavori del Progetto POLIS ha aggravato le difficoltà quotidiane, soprattutto per la popolazione anziana. Per questo il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha scritto immediatamente al Prefetto di Foggia e alla Direzione Nazionale di Poste Italiane, chiedendo il ripristino dell’ATM Postamat, l’attivazione di sportelli alternativi, il rispetto degli orari comunicati e soluzioni concrete per ridurre al minimo i disagi.

L’impegno del Partito Democratico di Monte Sant’Angelo e dell’Amministrazione comunale è concreto e costante. Difendiamo i diritti dei cittadini presso gli enti responsabili, lavoriamo ogni giorno con serietà e trasparenza, costruiamo soluzioni con senso di responsabilità e con una visione di lungo periodo. Monte Sant’Angelo ha bisogno di amministratori seri, non di banditori di piazza e di persone incandidabili.

Noi ci siamo, al servizio della nostra comunità.”

Nota a cura del Partito Democratico Monte Sant’Angelo – Circolo Giacomo Stuppiello.