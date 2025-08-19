L’impegno dei rotariani sipontini non si ferma neanche d’estate. Anche nei mesi più caldi il Rotary Club di Manfredonia ha portato avanti iniziative solidali e culturali, rinnovando la propria missione di servizio al territorio.

Il 27 giugno, a chiusura dell’anno rotariano 2024/2025, è stata rinnovata la tradizione della donazione al Centro Caritas Diocesano, introdotta dal Past President Lorenzo Mantuano. In collaborazione con l’Associazione di Solidarietà “San Lorenzo Maiorano” e con il sostegno della Olearia Clemente, il Club ha donato cento bottiglie di olio ai bisognosi sipontini, un gesto che ha riscosso grande apprezzamento.

Il 2 luglio il Rotary ha accolto come nuovo socio l’architetto Antonello d’Ardes, esperto di tutela dei beni culturali, autore di importanti restauri e allestimenti, tra cui la Cattedrale di San Lorenzo, i castelli di Giffoni Vallepiana e Serracapriola, il Museo Diocesano di Manfredonia e la mostra “Pagine di pietra” dedicata alle Stele Daunie presso la Camera dei Deputati. Con lui, anche la moglie, la professoressa Rossella Angelillis, attiva nel mondo scolastico e nella promozione culturale, darà un contributo significativo alle attività del Club.

Nella stessa giornata è stato consegnato il prestigioso riconoscimento Paul Harris Fellow al segretario del Club, dott. Pasquale Frattaruolo, da 25 anni al servizio del Rotary. Alla menzione del Club si è aggiunta un’ulteriore onorificenza conferitagli dall’imprenditore Oscar Bellone, Past President del Rotary di Susa e Val Susa, come ringraziamento per l’impegno nel gemellaggio “Sulla via dell’Angelo”.

Sempre il 2 luglio si è svolto il “Passaggio del Martelletto”, con il conferimento della presidenza 2025/2026 all’ingegnere Raffaele Fatone, giovane professionista sipontino al suo secondo mandato. Nel suo discorso programmatico ha ribadito l’impegno del Rotary sui temi di società, ambiente, legalità e giovani, presentando il motto: “Insieme per il territorio”.

Le prime azioni del nuovo anno rotariano sono già in programma: un evento sociale e culturale in occasione della Festa Patronale in onore della Santissima Maria di Siponto e la continuazione del service “Giocando… con i colori dell’amore”, rivolto ai ragazzi del centro di accoglienza di Borgo Mezzanone per favorirne l’inclusione attraverso attività ricreative.

Ancora una volta, il Rotary Club di Manfredonia conferma il proprio ruolo di protagonista attivo nella vita sociale e culturale della città, dimostrando che l’impegno per il bene comune non conosce soste.