Sardegna, nuova vittima del botulino: morta Valeria Sollai, 62 anni

La Sardegna piange una nuova vittima del botulino: Valeria Sollai, 62 anni, è deceduta questa mattina dopo settimane di lotta nel reparto di rianimazione del Policlinico Universitario di Monserrato. La donna si era intossicata a luglio durante la “Fiesta Latina” di Monserrato, consumando cibo messicano contaminato, come già avvenuto per la prima vittima sarda, Roberta Pitzalis, 38 anni, morta l’8 agosto.

Sollai, cuoca alla scuola Monumento ai Caduti, ha subito un grave avvelenamento da botulino che ha portato al peggioramento progressivo delle sue condizioni fino al decesso.

La procura della Repubblica aveva già iscritto nel registro degli indagati Christian Gustavo Vincenti, rappresentante legale dell’associazione organizzatrice della manifestazione, per omicidio colposo, lesioni colpose e commercio di prodotti alimentari nocivi. Le indagini ipotizzano che la tossina sia stata generata durante la conservazione delle buste di guacamole, acquistate in un supermercato del Cagliaritano, e consumate da entrambe le vittime nello stesso chiosco.

Al Policlinico di Monserrato resta ricoverata una ragazza di 14 anni, mentre quattro pazienti già dimessi dall’ospedale Brotzu di Cagliari hanno superato l’intossicazione. Un bambino di 11 anni, trasferito al Gemelli di Roma, è in miglioramento, ma la ripresa sarà lunga secondo i medici della terapia intensiva pediatrica.

L’allarme botulino si era verificato anche in Calabria nelle settimane precedenti, dove due persone erano morte e circa 17 erano state ricoverate dopo aver consumato un panino con salsiccia e friarielli contaminati venduto in un food truck a Diamante, successivamente ritirato dal mercato.

Lo riporta fanpage.it.