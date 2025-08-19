Edizione n° 5797

BALLON D'ESSAI

BAUDO // Manfredonia, febbraio 1964: quando Pippo Baudo presentò la XI^ edizione del Carnevale Dauno
19 Agosto 2025 - ore  10:49

CALEMBOUR

REPLICA // Sarcina attacca Salvini durante la festa di Trinitapoli: la replica di Splendido
19 Agosto 2025 - ore  09:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Sardegna, nuova vittima del botulino: morta Valeria Sollai, 62 anni

BOTULINO Sardegna, nuova vittima del botulino: morta Valeria Sollai, 62 anni

La donna si era intossicata a luglio durante la "Fiesta Latina" di Monserrato, consumando cibo messicano contaminato

Sardegna, nuova vittima del botulino: morta Valeria Sollai, 62 anni

Valeria Sollai - Fonte Immagine: repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Agosto 2025
Cronaca // Primo piano //

La Sardegna piange una nuova vittima del botulino: Valeria Sollai, 62 anni, è deceduta questa mattina dopo settimane di lotta nel reparto di rianimazione del Policlinico Universitario di Monserrato. La donna si era intossicata a luglio durante la “Fiesta Latina” di Monserrato, consumando cibo messicano contaminato, come già avvenuto per la prima vittima sarda, Roberta Pitzalis, 38 anni, morta l’8 agosto.

Sollai, cuoca alla scuola Monumento ai Caduti, ha subito un grave avvelenamento da botulino che ha portato al peggioramento progressivo delle sue condizioni fino al decesso.

La procura della Repubblica aveva già iscritto nel registro degli indagati Christian Gustavo Vincenti, rappresentante legale dell’associazione organizzatrice della manifestazione, per omicidio colposo, lesioni colpose e commercio di prodotti alimentari nocivi. Le indagini ipotizzano che la tossina sia stata generata durante la conservazione delle buste di guacamole, acquistate in un supermercato del Cagliaritano, e consumate da entrambe le vittime nello stesso chiosco.

Al Policlinico di Monserrato resta ricoverata una ragazza di 14 anni, mentre quattro pazienti già dimessi dall’ospedale Brotzu di Cagliari hanno superato l’intossicazione. Un bambino di 11 anni, trasferito al Gemelli di Roma, è in miglioramento, ma la ripresa sarà lunga secondo i medici della terapia intensiva pediatrica.

L’allarme botulino si era verificato anche in Calabria nelle settimane precedenti, dove due persone erano morte e circa 17 erano state ricoverate dopo aver consumato un panino con salsiccia e friarielli contaminati venduto in un food truck a Diamante, successivamente ritirato dal mercato.

Lo riporta fanpage.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.