Una serata d’agosto nel cuore di Manfredonia si è trasformata in un momento di paura per una famiglia di turisti, che ha visto il proprio cane aggredito da un altro animale lasciato libero in piena area pedonale.

L’episodio è avvenuto la sera del 18 agosto, intorno alle 22.30, nei pressi della villa comunale, tra la fontana e corso Manfredi. Si tratta di una delle zone più frequentate della città, soprattutto durante l’estate, quando il centro storico diventa punto di ritrovo per residenti e visitatori.

Il cane della famiglia, regolarmente al guinzaglio, è stato improvvisamente assalito da un altro esemplare di grossa taglia, sfuggito al controllo del proprietario. Ne è scaturito un momento di forte concitazione, con grande spavento per le persone presenti e rischio concreto di gravi conseguenze per l’animale aggredito. Fortunatamente, i danni si sono limitati a qualche graffio e a tanta paura.

A colpire i testimoni non è stato soltanto l’attacco, ma soprattutto la dinamica successiva. Mentre alcuni ragazzi presenti hanno immediatamente offerto aiuto e disponibilità a testimoniare quanto accaduto, la famiglia ha lamentato l’assenza di un presidio di pubblica sicurezza nella zona, nonostante l’alta affluenza serale di cittadini e turisti.

La testimonianza raccolta solleva così una riflessione più ampia: quanto sono sicuri gli spazi pubblici durante le ore di maggiore affluenza? La villa comunale, il castello e corso Manfredi rappresentano infatti il cuore pulsante della vita sociale e culturale di Manfredonia, soprattutto nei mesi estivi. L’assenza di un presidio visibile rischia di lasciare i cittadini senza un immediato punto di riferimento in caso di necessità.

Il turista autore della segnalazione, amante del Gargano e della città sipontina, ha espresso un auspicio costruttivo: “Un presidio fisso e facilmente individuabile nelle zone più frequentate permetterebbe a chiunque di sentirsi più sicuro e di ricevere un pronto aiuto in caso di emergenza. Manfredonia merita di trasmettere un’immagine di accoglienza, serenità e ordine che valorizzi la sua bellezza e la sua vivacità”.

L’episodio si inserisce in un dibattito sempre più attuale: il tema della convivenza responsabile tra animali in spazi pubblici e quello della sicurezza urbana partecipata. Da un lato, è fondamentale che i proprietari rispettino le norme sull’uso del guinzaglio e, se necessario, della museruola; dall’altro, la presenza di pattuglie o postazioni di riferimento può garantire un controllo più immediato e prevenire episodi spiacevoli.

Molti cittadini, specie durante l’estate, hanno già sottolineato l’importanza di un controllo costante del centro cittadino, dove la grande affluenza serale si accompagna spesso a situazioni difficili da gestire senza un supporto immediato.