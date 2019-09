Andria, controlli CC: 5 denunce e 24 segnalazioni

Di:

Andria. Continuano i controlli sul territorio nella città di Andria. In questi ultimi due giorni i militari della locale Compagnia, supportati da personale della C.I.O. dell’ 11° RTG “Puglia”, hanno controllato 96 persone, di cui 32 pregiudicati, 6 stranieri, 38 sottoposti al regime degli arresti domiciliari e 2 sottoposti alla sorveglianza speciale di p.s.. In vari posti di controllo lungo le principali arterie stradali sono state fermate 73 autovetture, elevando 22 contravvenzioni al codice della strada. Nel corso dei servizi sono state eseguite 5 perquisizioni domiciliari e 28 personali.

All’esito di tali verifiche M.G. 52enne ed R.F. 42enne sono stati denunciati per violazione agli obblighi dell’avviso orale, venendo trovati in possesso, in diverse circostanze, di un telefono cellulare, in violazione alle prescrizioni imposte. 3 automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza alcolica. 24 persone sono state segnalate all’UTG di Barletta Andrai e Trani per uso di sostanze stupefacenti, sorpresi, nel corso dei controlli, con modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina.