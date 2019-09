Denuncia le molestie di un frate su una ragazza e finisce isolato

Di:

“Dopo il vostro servizio le cose non sono cambiate in meglio, anzi sono peggiorate”. A parlare in questo appello video è Padre Domenico, che noi de Le Iene abbiamo incontrato l’ultima volta nel dicembre 2018 nel servizio che vedete in fondo all’articolo, mentre viveva a casa di tre sorelle. Aveva deciso di uscire dall’ordine dei frati cappuccini dopo la sua denuncia fatta alle nostre telecamere la prima volta che lo abbiamo incontrato nel marzo 2015. Lo abbiamo conosciuto quando Matteo Viviani ha intervistato Anna Verde, una ragazza che per 13 anni ha lavorato nel santuario di Padre Pio di San Giovanni Rotondo (Foggia), uno dei luoghi di culto più importanti al mondo.

