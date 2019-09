“Di cartoni e lamiera..”. Ecco il pezzo che Domenico La Marca presenterà al Cantagiro 2019

Di:

“In questo viaggio abbiamo smarrito la rotta….

Se alzi la testa scoppia la rabbia…..

Portami via, voglio vivere leggera….

Portami via portami lontano…”.

Sono alcune delle parole del testo della Canzone che il manfredoniano Domenico la Marca presenterà al Cantagiro 2019. Lo storico concorso canoro fondato nel 1962, al quale hanno preso parte molti dei grandi della musica italiana, da Celentano a Morandi, da Battisti a Rino Gaetano, da Gino Paoli a Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Caterina Caselli, Rita Pavone, Little Tony, Jimmy Fontana, Domenico Modugno, etc. ha la finalità di scoprire e promuovere talenti e nuove opere musicali attraverso selezioni che si svolgono in Italia e all’estero.

Quest’anno al Cantagiro ci sarà anche Manfredonia, a rappresentarla il cantautore Domenico La Marca.

Da sempre impegnato nel sociale, Domenico la Marca è responsabile del Centro interculturale “Baobab sotto la stessa ombra” di Foggia e presidente della coop. ARCOBALENO. La passione per il sociale nasce oltre 20 anni fa, quando era tra i volontari della tendopoli ‘Le Rondini’ per l’ accoglienza dei braccianti agricoli a Borgomezzanone. La Marca, classe 72, si occupa di stranieri, minori, detenuti, tossicodipendenti: “Non sono un ambasciatore del sociale, con le mie canzoni, racconto, in parole e musiche, la fatica quotidiana di chi si sporca le mani e con i piedi, anche nel fango, assiste ai miracoli della vita, alla magia straordinaria dell’essere umani e ricominciare a vivere”.

foto in allegato

Domenico canta la speranza di chi vuole fuggire lontano, da quel villaggio di cartoni e lamiere per andare incontro ad un futuro migliore…che sia solo un sogno da inseguire o un’utopia che non si realizzerà mai, poco importa, vista la condizione di estremo disagio in cui si è costretti a vivere. Presi dal dibattito politico spesso dimentichiamo di avere a che fare con volti umani, madri e padri di famiglia, bambini, che non provano certamente piacere ad abbandonare la propria terra natia per buttarsi verso l’ignoto…..

“Portami via di qua” è un’invocazione di aiuto, un grido di rabbia e di dolore. Nella sua canzone Domenico La Marca da voce a chi voce non ha, rendendo protagonisti gli ultimi, gli “invisibili”, quella parte di società che noi vorremmo nascondere, “occultare” perché “scomoda”. Perché invece a noi spetta un posto al sole? Perché siamo nati dall’altra parte del globo e per questo non condannati all’ infelicità eterna? In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, non è semplice portare alla ribalta temi scottanti come quello dell’immigrazione. Domenico ci riesce attraverso una canzone perché la musica può arrivare dove la politica e la società si fermano.

E’ in quel “Voglio vivere leggera” che è racchiusa l’essenza di tutta la canzone ma soprattutto di una condizione comune a milioni di persone. “Non chiedo nulla, non vi sto chiedendo nulla, solo di vivere libera..”

Di cartoni e lamiera nasce dunque dall’ esperienza vissuta dall’autore nel suo lavoro:

“La musica é l’occasione che aiuta anche a rileggere e a raccontare quanto vivo nel mio lavoro nella mia vita personale. Per mestiere o per passione mi prendo cura delle persone, di quelle vite che, spesso, sono come un fiume in piena e hanno bisogno solo di essere direzionate. Prendersi cura degli altri vuol dire soprattutto ascoltare quelle grida di silenzio e aiutare l’altro a dare un senso alla propria storia.”

Dopo la sua prima racconta di dieci brani con “E sarà domani”, arrangiati dal gruppo Terramia di Pietramontecorvino, in occasione dell’anniversario dei 40 anni dell’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus, Domenico la Marca vince la XVII ED. del CANTASSORI, il Festival per la canzone per l’inclusione, nella splendida cornice del Teatro Giordano con il brano inedito “Di Cartoni e lamiera”, che parla di caporalato e sfruttamento del lavoro nero.

Il 1 ottobre, Domenico la Marca, sarà a Fiuggi, tra i protagonisti della fase Nazione del Cantagiro. TI RACCONTO UNA CANZONE è un viaggio attraverso le storie che il cantautore sipontino propone, perché solo attraverso il viaggio si possono incontrare gli altri e scoprire l’umanità. Domenico la Marca, accompagnato da Bruno ed Aldo Gorgoglione, il 13 ottobre sarà ospite della Parrocchia Sacra Famiglia a Manfredonia.