Ecco il nuovo Frecciargento 700 per la Linea Adriatica (FOTO)

Presentato oggi alla stazione di Bari Centrale il nuovo Frecciargento 700 di Trenitalia dedicato alla linea Adriatica.

Il treno migliorerà collegamenti e servizi fra la Puglia, le località della linea Adriatica, Milano, Torino e Venezia, sostituendo le corse ora effettuate con i Frecciabianca e offrendo ai viaggiatori maggiore comfort e più servizi a bordo treno. Un’ulteriore attenzione per chi sceglie il treno da e per la Puglia che può contare ogni giorno su oltre 17mila posti a disposizione sulla rotta tra Milano, Bologna e Bari con 20 Frecce, 10 InterCity e sei InterCity Notte.

Il primo viaggio fra Bari e Milano, via Adriatica, con il nuovo treno sarà effettuato domenica 29 settembre con partenza alle 15.35 dal capoluogo milanese. Quello in direzione Nord, con partenza da Bari, è in programma il giorno successivo, lunedì 30 settembre, alle 5.32. Entrambi i treni manterranno tutte le fermate degli attuali Frecciabianca, servendo quindi le città e i territori che già usufruivano di questi collegamenti (con fermate in Puglia a Foggia e Barletta) e offrendo alle persone in viaggio maggiori servizi ed elevati standard di qualità e comodità.

L’introduzione dei Frecciargento 700 è parte di un più ampio piano di upgrade dei collegamenti e dei servizi fra Milano, Torino e Venezia verso la linea Adriatica. Entro il primo semestre del 2020 saranno 17 i nuovi convogli introdotti per migliorare significativamente i collegamenti tra Milano, Bologna e Venezia e la Puglia (fino a Lecce e a Taranto). Enormi i benefici anche per la sostenibilità ambientale: Trenitalia punta ad invogliare sempre più persone a scegliere il treno, mezzo ecologico per eccellenza, e il nuovo Frecciargento 700 darà una ulteriore spinta allo shift modale.