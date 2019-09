I renziani di Puglia e la candidatura di Elena Gentile alle primarie

Di:

Elena Gentile ha ufficializzato la sua candidatura alle primarie per le regionali 2020. Sfiderà il governatore uscente Michele Emiliano. L’ex europarlamentare del Pd, dirigente del partito, è sempre stata molta critica nei confronti della segreteria. Dopo il deludente risultato del Pd alle europee aveva chiesto una revisione degli assetti e le dimissioni del segretario regionale Marco Lacarra, una mozione con gli altri esclusi dalle elezioni per l’Europa. Lo stesso avvenne nei giorni seguenti alle politiche del 2018.

Aveva anche stigmatizzato le “fughe in avanti” del governatore circa la possibilità, per inclinazione naturale, che il M5s, irriducibile avversario in consiglio regionale di Emiliano, si alleasse con il Pd al governo, cosa avvenuta.

L’ex assessore regionale al welfare del governo Vendola ha sempre fatto notare il suo dissenso nei confronti delle scelte del partito. Senza dimenticare le comunali, per cui riteneva che in alcuni paesi il Pd avrebbe dovuto essere più coraggioso, presentarsi con il proprio simbolo ed evitare ibride alleanze a destra e manca. Lo stesso tono anche nei confronti della politica inclusiva di Emiliano, il cui nuovo logo per le regionali “Con” prosegue la linea di apertura ai civici, agli ex amministratori di centrodestra e a quanti aderiscano al programma.

Alla festa dell’Unità lo scorso anno, che vide ospite Zingaretti prossimo segretario nazionale, non era previsto un suo intervento da europarlamentare nel programma stilato. A Bruxelles, secondo mandato, non ce l’ha fatta per 400 voti. Nei comizi cittadini a Foggia per le europee si portava avanti il nome del capolista Franco Roberti. Lei, Elena, sul palco con il segretario Zingaretti che benediva i nomi in lista, non c’era.

Renziana doc, alle ultime primarie nazionali ha sostenuto Maurizio Martina tanto che nella sia città, Cerignola, la sua mozione superò quella vincitrice.

Ma Renzi ha lasciato il Pd, Gentile, chiaramente, resta dov’era. In ogni caso lo scossone dell’addio del senatore deve aver convinto il partito a sciogliere ogni remora e a candidarla non solo alle primarie per le regionali, ma come protagonista di una nuova fase militante, di coinvolgimento della base. Un modo per arginare, almeno, un’eventuale dispersione di voti ed affrontare, dopo la sigla del governo giallo-rosso, le regionali con i grillini di Puglia e i circoli del pd, abbastanza disorientati dal cambio in corsa, almeno fino a qualche settimana fa.

A parte le nette dichiarazioni di Aldo Ragni, dirigente regionale, e di Lorenzo Frattarolo, delegato nazionale, (seguiranno ‘Italia Viva’ secondo la logica di una “scissione annunciata”) al momento i comitati civici renziani, da Michele Vaira (Foggia) a Matteo La Torre (Manfredonia), non hanno deciso il da farsi. “Il progetto di Matteo Renzi è interessante- dice Matteo La Torre, presidente del comitato ‘Ritorno al futuro-Manfredonia’– ci riuniremo per decidere insieme qual è la strada migliore da intraprendere”.

Un incontro di tutti i renziani del territorio – non solo presidenti di comitati civici ma di militanti che hanno sostenuto il senatore fiorentino dalle prime candidature di partito- è in corso in queste ore. Incerti sul prossimo passo e con una nuova sfida per le regionali alle porte: cosa faranno? Se andranno via si vedrà.