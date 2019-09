“In Puglia non abbiamo chiuso nessun ospedale, basta con questa storia”

Di:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inaugurato ieri il Forum Mediterraneo della Salute, a cura di Aress e in programma fino a venerdì nel nuovo centro congressi della Fiera del Levante di Bari.

“Stiamo cercando – ha detto Emiliano – di risalire la china nella quale la sanità del Mezzogiorno (il tema scelto per il dibattito è “le diseguaglianze di salute”) era caduta non solo per sue responsabilità ma anche per una sottocapitalizzazione del capitale umano e finanziario. Quando la sanità pugliese mi è stata affidata era in condizioni molto gravi. Oggi sta migliorando sensibilmente, lo sentirete anche dai responsabili della sanità italiana. Questo miglioramento non significa che stiamo andando ai campionati del mondo”.

Il governatore pugliese sottolinea la “fatica reparto per reparto, ristrutturazione per ristrutturazione, concorso dopo concorso di assunzioni di personale. Chi osserva con obiettività sa che le cose sono in miglioramento”. Ha poi aggiunto che i pazienti continuano a sollevare molti problemi: quando si ritarda nelle prenotazioni, per le liste di attesa, si fanno consigliare, vengono dirottati verso i CORO che sono i centri di informazione oncologica, verso i direttori generali. “Stiamo sollecitando i CUP, centri unici di prenotazione, ad avere un atteggiamento meno burocratico perché sono i principali interlocutori dei nostri pazienti che vanno consigliati e indirizzati”.

Circa le nuove assunzioni preannuncia cinquemila posti in arrivo tra medici, infermieri e operatori sanitari: “Questo è il risultato del piano di riordino che non ha chiuso nessun ospedale. Li abbiamo solo riclassificati in tre categorie: gli ospedali per acuti, dove vanno le emergenze, gli ospedali per cronici, dove vanno quelli che hanno delle malattie che non guariscono in fretta e quelli per i lungodegenti, quelli che hanno bisogno della riabilitazione. Ma gli ospedali che c’erano, ci sono. Quindi, basta con questa storia che li abbiamo chiusi. Tutto questo con la costruzione di cinque nuovi ospedali: non è era mai successo che se ne costruissero tanti in Puglia contemporaneamente”.

Da Taranto a Maglie, da Andria a Monopoli-Fasano “costruiremo nuovi grandi ospedali per acuti e stiamo investendo più di 400 milioni di euro sulla medicina del territorio, negli ospedali di comunità e invitiamo tutti i medici di famiglia, che noi vorremmo coinvolgere di più in questo sistema, a darci una mano costituendo Cpt, ospedali di comunità, perché in questa maniera potremmo soddisfare, senza passare dagli ospedali per acuti o per cronici o per lungodegenti, la domanda di salute di chi a volte ha solo bisogno di togliersi una preoccupazione, non ha una malattia e che poi sono quelli che aspettano di più nelle liste d’attesa”.